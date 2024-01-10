Судью с паспортом РФ хотят вернуть на должность, но вмешался Верховный суд: подробности

Дело еще не закрыто окончательно

В Верховном суде Украины сообщили о намерении обжаловать восстановление в должности судьи Богдана Львова, у которого нашли российское гражданство.

Как информирует пресс-служба Верховного суда, там не согласны с решением Киевского окружного админсуда (КОАС) по этому делу и будут подавать апелляцию.

"Верховный Суд, не соглашаясь с решением КОАС, обжалует его в апелляционном порядке", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 10 января КОАС частично удовлетворил иск Львова о признании противоправным приказа об отчислении его из штата Верховного суда, тем самым обязав восстановить его в должности и выплатить средний заработок за время вынужденного прогула.

Если бы Верховный суд не подал жалобу, то решение вступило бы в силу по истечению срока подачи апелляции.

Как сообщалось ранее, в октябре 2022 года, глава Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдан Львов оказался в эпицентре скандала после того, как Служба безопасности Украины официально подтвердила у него наличие российского паспорта. Более того, у судьи нашли недвижимость в Москве.