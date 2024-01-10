Вела справу Лазаренка і боролася з Піскуном: у Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора та її доньку

Про причини смерті не повідомляється

У Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора Ольгу Колінько та її дочку Ярославу. Жінки проживали у сусідніх квартирах.

Як повідомляє ZN.ua із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах, 9 січня сусіди знизу помітили, як по стояку тече вода. Вони спробували достукатися до Колінько, але ніхто не відкрив.

10 січня вони викликали працівників ЖКГ, а ті звернулися до поліції. Двері квартир довелося зламувати.

Зазначається, що 71-річна Колінько тяжко хворіла багато років і не виходила на вулицю, а дбала про неї донька, яка проживала поряд. Що спричинило смерть двох жінок не повідомляється, але на місці вже розпочали роботу поліцейські.

Колінько обіймала посаду заступника генерального прокурора у періоди з 1993 по 2000 та з 2003 по 2005 роки та вела багато справ проти політиків. Зокрема, вона була одним із головних слідчих у справі експрем'єра України Павла Лазаренка про відмивання грошей.

Крім того, вона стала відомою через критику свого керівника Святослава Піскуна, якого вона звинувачувала в тому, що той займається бізнесом, поки є генпрокурором. Через це Колінько пророкували посаду голови Генпрокуратури, але цього ніколи не сталося.

До речі, одним із фігурантів справ Колінько був колишній спікер Верховної Ради Олександр Ткаченко. 5 січня стало відомо, що він помер через тривалу хворобу.