Вела дело Лазаренко и боролась с Пискуном: в Киеве нашли мертвыми экс-замгенпрокурора и ее дочь

О причинах смерти не сообщается

В Киеве нашли мертвой бывшую заместительницу генерального прокурора Ольгу Колинько и ее дочь Ярославу. Женщины проживали в соседних квартирах.

Как сообщает ZN.ua со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, 9 января соседи снизу заметили, как по стояку течет вода. Они попытались достучаться до Колинько, но им никто не открыл.

10 января они вызвали сотрудников ЖКХ, а те обратились к полиции. Двери квартир пришлось взламывать.

Отмечается, что 71-летняя Колинько тяжело болела много лет и не выходила на улицу, а заботилась о ней дочь, которая проживала рядом. Что стало причиной смерти двух женщин не сообщается, но на месте уже начали работу полицейские.

Колинько занимала должность заместителя генерального прокурора в периоды с 1993 по 2000 и с 2003 по 2005 годы и вела много дел против политиков. В частности она была одним из главных следователей по делу экс-премьера Украины Павла Лазаренко об отмывании денег.

Кроме того она стала известной из-за критики своего руководителя Святослава Пискуна, которого она обвиняла в том, что тот занимается бизнесом, пока является генпрокурором. Из-за этого Колинько пророчили должность главы Генпрокуратуры, но этого так никогда не случилось.

К слову одним из фигурантов дел Колинько был бывший спикер Верховной Рады Александр Ткаченко. 5 января стало известно, что он умер из-за длительной болезни.