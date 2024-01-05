Умер бывший спикер Верховной Рады

Предварительно, прощание с политиком состоится в субботу, 6 января, в ритуальном зале в больнице Феофании

На 85 году жизни скончался украинский политик и бывший глава Верховной Рады (1998-2000 год) Александр Ткаченко. Последние 10 лет жизни тяжело болел и передвигался на инвалидной коляске.

Об этом сообщил журналист Николай Канишевский. Он работал рядом с Александром Ткаченко как пресс-секретарь председателя Верховной Рады.

"Ушел из жизни легендарный Александр Николаевич Ткаченко. Он был главой Верховной Рады в конце 1990-х, участником оппозиционной президенту Кучме "Каневской четверки" и автором фразы "я не первый, но и не второй". Так он ответил на вопрос кто в Украине главнее: президент или глава парламента?", – написал Канишевский на своей Facebook-странице.

Главой ВР Александра Ткаченко избрали с 18 раза. Тогда парламент 3 месяца не мог определиться с руководителем, именно тогда появился термин "спикериада".

Ткаченко родился 7 марта 1939 года в городе Шпола Черкасской области. Он окончил Белоцерковский сельскохозяйственный институт в 1963 году, а в 1992 стал кандидатом экономических наук.

С 18 июля 1990 года по апрель 1991 года Ткаченко работал первым заместителем Председателя Совета Министров УССР. С 21 мая 1991 года по февраль 1992 года был государственным министром по вопросам аграрной политики и продовольствия — министром сельского хозяйства УССР.

В парламенте работал с 1994 года. Был депутатом от Селянской партии, а с 2002 года – от Коммунистической партии. Ткаченко был в оппозиции президенту Леониду Кучме и участником "Каневской четверки" – политической коалиции четырех оппозиционных кандидатов на президентской гонке осенью 1999 года в противовес действующему президенту страны Леониду Кучме.

Летом 1999 года, в День независимости, в Черкасской области, в городе Канев четверо политиков объявили о создании первой в истории независимой Украины политической коалиции — "Каневской четверки". В ее состав вошли депутаты, которые имели политический опыт и были оппозиционно настроены к власти: Александр Ткаченко, Евгений Марчук, Александр Мороз и мэр Черкасс Владимир Олейник.

Согласно договоренностям, они должны были выдвинуть единого кандидата. Однако после того, как единственным кандидатом был объявлен Евгений Марчук, Александр Мороз публично отказался от договоренностей и на выборы пошел самостоятельно. Последствиями развала "Каневской четверки" стало то, что на выборах президента осенью 1999 года избирателям пришлось выбирать одного из двух кандидатов: Леонида Кучму или Петра Симоненко.

Как сообщал "Телеграф", недавно умер звукорежиссер "Пиккардийской Терции" Богдан Стефура. Он был одним из организаторов песенного фестиваля "Червона рута" в 1989 году.