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"Не стало хорошего друга": умер звукорежиссер "Пиккардийской Терции" Богдан Стефура

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Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Богдан Стефура сотрудничал со многими украинскими коллективами Новость обновлена 03 января 2024, 16:21
Богдан Стефура сотрудничал со многими украинскими коллективами. Фото facebook.com/pikkardijska.tercia

Стефура занимался организацией известного песенного молодежного фестиваля "Красная рута"

Недавно во Львове умер известный художник Владимир Лобода. А сегодня стало известно о смерти заслуженного работника культуры Украины, звукорежиссера группы "Пиккардийская Терция" Богдана Стефуры.

Стефура был одним из организаторов песенного фестиваля "Червона рута" в 1989 году. О кончине Богдана сообщили участники "Пиккардийской Терции" на странице Facebook. Коллеги Стефуры выразили искренние соболезнования и вспомнили хорошие страницы совместного сотрудничества.

Пиккардийская Терция
Товарищи никогда не забудут сотни совместных выступлений на разных сценах

Богдан останется в памяти артистов очень светлым человеком. "Не стало нашего хорошего друга", – говорится в сообщении. На странице товарищи написали, что никогда не забудут сотни совместных выступлений на разных сценах.

Богдан Стефура
Во Львове Богдан Стефура основал студию звукозаписи "Мелос"

Богдан Стефура сотрудничал с такими украинскими коллективами, как "Ватра", "Жайвір", "Медикус".

В 1989 году он занимался организацией известного песенного молодежного фестиваля "Червона рута". А потом поехал работать в США, однако вскоре вернулся в Украину. Во Львове он основал студию звукозаписи "Мелос".

Ранее "Телеграф" писал, что Театр на Подоле обвинили в цензуре после постановки пьесы "Хозяин". Режиссер произвел некоторые трансформации и поменял фамилию одного из главных героев.

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#Львов #Смерть #Пиккардийская Терция #Звукорежиссер