"Не стало хорошего друга": умер звукорежиссер "Пиккардийской Терции" Богдан Стефура

Стефура занимался организацией известного песенного молодежного фестиваля "Красная рута"

Недавно во Львове умер известный художник Владимир Лобода. А сегодня стало известно о смерти заслуженного работника культуры Украины, звукорежиссера группы "Пиккардийская Терция" Богдана Стефуры.

Стефура был одним из организаторов песенного фестиваля "Червона рута" в 1989 году. О кончине Богдана сообщили участники "Пиккардийской Терции" на странице Facebook. Коллеги Стефуры выразили искренние соболезнования и вспомнили хорошие страницы совместного сотрудничества.

Товарищи никогда не забудут сотни совместных выступлений на разных сценах

Богдан останется в памяти артистов очень светлым человеком. "Не стало нашего хорошего друга", – говорится в сообщении. На странице товарищи написали, что никогда не забудут сотни совместных выступлений на разных сценах.

Во Львове Богдан Стефура основал студию звукозаписи "Мелос"

Богдан Стефура сотрудничал с такими украинскими коллективами, как "Ватра", "Жайвір", "Медикус".

В 1989 году он занимался организацией известного песенного молодежного фестиваля "Червона рута". А потом поехал работать в США, однако вскоре вернулся в Украину. Во Львове он основал студию звукозаписи "Мелос".

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