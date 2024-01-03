"Не стало доброго друга": помер звукорежисер "Піккардійської Терції" Богдан Стефура

Стефура займався організацією відомого пісенного молодіжного фестивалю "Червона рута"

Нещодавно у Львові помер знаний художник Володимир Лобода. А сьогодні стало відомо, що на 66-му році відійшов у засвіти заслужений працівник культури України, звукорежисер гурту "Піккардійська Терція" Богдан Стефура.

Стефура був одним із організаторів пісенного фестивалю "Червона рута" у 1989 році. Про смерть Богдана повідомили учасники "Піккардійської Терції" на сторінці у Facebook. Колеги Стефури висловили щире співчуття та пригадали добрі сторінки їхньої спільної співпраці.

Товариші ніколи не забудуть сотні спільних виступів

Богдан залишиться у пам'яті артистів дуже світлою людиною. "Не стало нашого доброго друга", – йдеться в дописі музикантів. На сторінці товариші написали, що ніколи не забудуть сотні спільних виступів на різних сценах.

У Львові Богдан Стефура заснував студію звукозапису "Мелос"

Богдан Стефура співпрацював з такими українськими колективами, як "Ватра", "Жайвір", "Медікус".

У 1989-му він займався організацією відомого пісенного молодіжного фестивалю "Червона рута". А згодом поїхав працювати до США, проте згодом повернувся в Україну. У Львові він заснував студію звукозапису "Мелос".

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