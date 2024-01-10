Умер звезда легендарной группы Scorpions

Известного барабанщика не стало на 62 году жизни

Стало известно о смерти знаменитого американского музыканта Джеймса Коттака. Мужчина много лет был ударником легендарной немецкой англоязычной рок-группы Scorpions, участники которой неоднократно заявляли о поддержке Украины и ее жителей в войне с российскими захватчиками.

Как пишет издание TMZ, кончину Коттака подтвердила его дочь Тоби. Ее знаменитый отец ушел из жизни в возрасте 61 года во вторник утром, 9 января, в Луисвилле, штат Кентукки, США. Пока не установлена конкретная причина смерти барабанщика.

Кто такой Джеймс Коттак

Музыкант родом из США, известный своей работой в качестве ударника в группах Scorpions и Kingdom Come, а также как гитарист и вокалист в составе собственной группы Kottak. Коттак был участником Scorpions с 1996 по 2016 год, где внес свой вклад в создание шести альбомов музыкального коллектива. Ему пришлось покинуть группу из-за трудностей, связанных с алкогольной зависимостью.

Рудольф Шенкер, Павел Мацивода, Клаус Майне, Маттиас Ябс и Джеймс Коттак позируют после первого выступления в рамках 50-го юбилейного мирового тура 2016 года в марте в Штутгарте, Германия. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти украинского певца Виталия Билоножко. Прошлым летом он отметил свой 70-летний юбилей.