Помер зірка легендарного гурту Scorpions

Відомого барабанщика не стало на 62 році життя

Стало відомо про смерть знаменитого американського музиканта Джеймса Коттака. Чоловік багато років був ударником легендарного німецького англомовного рок-гурту Scorpions, учасники якого неодноразово заявляли про підтримку України та її жителів у війні з російськими загарбниками.

Як пише видання TMZ, смерть Коттака підтвердила його дочка Тобі. Її знаменитий батько пішов із життя у віці 61 років у вівторок вранці, 9 січня, у Луїсвіллі, штат Кентуккі, США. Поки не встановлено конкретної причини смерті барабанщика.

Хто такий Джеймс Коттак

Музикант родом із США, відомий своєю роботою як ударник у групах Scorpions та Kingdom Come, а також як гітарист та вокаліст у складі власної групи Kottak. Коттак був учасником Scorpions з 1996 по 2016 рік, де зробив свій внесок у створення шести альбомів музичного колективу. Йому довелося залишити групу через труднощі, пов'язані з алкогольною залежністю.

Рудольф Шенкер, Павло Мацивода, Клаус Майне, Маттіас Ябс та Джеймс Коттак позують після першого виступу в рамках 50-го ювілейного світового туру 2016 року у березні у Штутгарті, Німеччина. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть українського співака Віталія Білоножка. Минулого літа він відзначив свій 70-річний ювілей.