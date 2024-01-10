Помер зірка легендарного гурту Scorpions
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 946
Відомого барабанщика не стало на 62 році життя
Стало відомо про смерть знаменитого американського музиканта Джеймса Коттака. Чоловік багато років був ударником легендарного німецького англомовного рок-гурту Scorpions, учасники якого неодноразово заявляли про підтримку України та її жителів у війні з російськими загарбниками.
Як пише видання TMZ, смерть Коттака підтвердила його дочка Тобі. Її знаменитий батько пішов із життя у віці 61 років у вівторок вранці, 9 січня, у Луїсвіллі, штат Кентуккі, США. Поки не встановлено конкретної причини смерті барабанщика.
Хто такий Джеймс Коттак
Музикант родом із США, відомий своєю роботою як ударник у групах Scorpions та Kingdom Come, а також як гітарист та вокаліст у складі власної групи Kottak. Коттак був учасником Scorpions з 1996 по 2016 рік, де зробив свій внесок у створення шести альбомів музичного колективу. Йому довелося залишити групу через труднощі, пов'язані з алкогольною залежністю.
Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть українського співака Віталія Білоножка. Минулого літа він відзначив свій 70-річний ювілей.