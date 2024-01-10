Олена Мозгова розповіла, як її батько ставився до покійного Білоножка

Вона наголосила, що артист мав неперевершений голос, харизму та душу

Українська продюсерка Олена Мозгова пригадала покійного українського співака, народного артиста України Віталія Білоножка, який помер 9 січня 2024 року. Знаменитість переконана, що Україна втратила глобальну особистість.

На сторінці у Facebook Олена Мозгова наголосила, що він мав неперевершений голос, харизму та душу. Вона пригалала, що Білоножко завжди йшов проти течії та не був бездумною масою, він підтримав її батька в дуже важкий період.

Віталій Білоножко помер у 70-річному віці

"Віталій єдиний з відомих артистів з їхнього покоління, який не підписав листа за те, щоб тата позбавили всіх звань та нагород після його інтерв'ю Дмитрові Гордону. А також єдиний з артистів, які не відвернулися після всіх неприємностей і гонінь на тата", – підкреслила Мозгова.

Співачка акцентувала увагу на тому, що роль Білоножка для України неоціненна. "Україна втратила талановитого співака, людину й патріота. Помоліться за Віталія та його красиву душу. Згадайте добрим словом людину, яка відійшла у вічність", – резюмувала вона.

Нагадаємо, що хіти Віталія Білоножка запам'яталися багатьом поколінням українців. Шанувальники творчості співця двох сердець відреагували на його смерть дуже бурхливо.

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