Елена Мозговая рассказала, как ее отец относился к покойному Белоножку

Елена отметила, что артист имел непревзойденный голос, харизму и душу

Украинская продюсер Елена Мозгова вспомнила покойного украинского певца, народного артиста Украины Виталия Белоножко, который умер 9 января 2024 года. Знаменитость убеждена, что Украина потеряла глобальную личность.

На странице в Facebook Елена Мозговая подчеркнула, что у него был непревзойденный голос, харизма и душа. Она акцентировала внимание на том, что Белоножко всегда шел против течения и не был бездумной массой, он поддержал ее отца в очень тяжелый период.

Виталий Белоножко скончался в 70-летнем возрасте

"Виталий единственный из известных артистов из их поколения, который не подписал письмо, чтобы папы лишили всех званий и наград после его интервью Дмитрию Гордону. А также единственный из артистов, который не отвернулся после всех неприятностей и гонений на папу", – подчеркнула Мозговая.

Певица акцентировала внимание на том, что роль Белоножка для Украины неоценима. "Украина потеряла талантливого певца, человека и патриота. Помолитесь за Виталия и его красивую душу. Вспомните добрым словом человека, отошедшего в вечность", – резюмировала она.

Напомним, что хиты Виталия Белоножко запомнились многим поколениям украинцев. Почитатели творчества певца двух сердец отреагировали на его смерть очень бурно.

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