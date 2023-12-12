Тоня Матвиенко впервые заговорила о причинах смерти своей мамы

Нина Матвиенко скончалась от онкологической болезни

Украинская певица Тоня Матвиенко после смерти своей знаменитой мамы посвятила ей трогательную песню, а недавно впервые подробно рассказала о причинах смерти Нины Митрофановны. Нины Матвиенко не стало 8 октября.

В интервью Viva! артистка призналась, что же на самом деле сократило жизнь Нины Митрофановны. Тоня подтвердила информацию о том, что жизнь ее матери унесла коварная болезнь.

Нина Матвиенко узнала о запущенном состоянии здоровья только в начале августа, хотя в течение четырех лет имела только незначительные проблемы.

"Я учусь жить заново без мамы", — признается Тоня

"8 августа в какой-то момент она стала плохо чувствовать себя — болел живот и скорая отвезла ее в больницу. Для всех было шоком. Как это — человек, который всю жизнь был энергичным, спортивным, не пил, не курил, до конца жизни бегал по ступенькам — и такое могло произойти. Врач сказал, что у Нины Митрофановны уже почти четыре года была болезнь. Для нее это был также шок. Она боялась умереть от этой болезни", — вспомнила певица.

Тоня Матвиенко посоветовала всем обязательно делать ежегодно полное обследование организма. Артистка подчеркнула: если выявить болезнь на начальном этапе и вовремя ее вылечить, можно потом еще много лет прожить.

"Хочу, чтобы все услышали, тем более – те, кому за 40 лет: обязательно профилактические обследования у врачей и раз в год проходите медицинские чек-апы. Ведь на ранней стадии это можно остановить и прожить еще очень много лет", — отметила Тоня Матвиенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о творческой и личной жизни легендарной певицы Нины Матвиенко. Нине Митрофановне было 75 лет, она не дожила два дня до дня рождения.