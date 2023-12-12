Тоня Матвієнко вперше заговорила про причини смерті своєї мами

Ніна Матвієнко померла від онкологічної хвороби

Українська співачка Тоня Матвієнко після смерті своєї знаменитої мами присвятила їй зворушливу пісню, а нещодавно вперше детально розповіла про причини смерті Ніни Митрофанівни. Ніни Матвієнко не стало 8 жовтня.

В інтерв'ю для Viva! артистка зізналася, що ж насправді вкоротило життя Ніні Митрофанівні. Тоня підтвердила інформацію про те, що життя її мами забрала підступна хвороба.

Ніна Матвієнко дізналася про запущений стан здоров'я лише на початку серпня, хоча протягом чотирьох років мала незначні проблеми.

"Я вчуся жити заново без мами", - зізнається Тоня

"8 серпня в якийсь момент вона стала погано почуватися – болів живіт і швидка відвезла її до лікарні. Для всіх було шоком. Як це – людина, яка все життя була енергійною, спортивною, не пила, не палила, до кінця життя бігала по сходинках – і таке могло статися. Лікар сказав, що у Ніни Митрофанівни вже майже чотири роки була хвороба. Для неї це був також шок. Вона боялася померти від цієї хвороби", — пригадала співачка.

Тоня Матвієнко порадила всім обов'язково робити раз на рік повне обстеження організму. Артистка підкреслила: якщо виявити хворобу на початковому етапі та вчасно її вилікувати, то можна потім ще багато років прожити.

"Хочу, щоб усі почули, тим паче – ті, кому за 40 років: обов'язково робіть профілактичні обстеження в лікарів та раз на рік проходьте медичні чек-апи. Адже на ранній стадії це можна зупинити й прожити ще дуже багато років", — наголосила Тоня Матвієнко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про творче та особисте життя легендарної співачки Ніни Матвієнко. Ніні Митрофанівні було 75 років, вона не дожила два дні до свого дня народження.