Допомога армії: незряча школярка на Львівщині зібрала 2 млн грн для ЗСУ (фото)

Дівчину мотивують слова подяки від захисників

На Львівщині десятирічна дівчинка з вадами зору співала на вулиці та у церквах, аби зібрати гроші для армії. Загалом їй вдалося зібрати для українських захисників понад 2 млн грн.

Дівчинку звати Анна-Марія Герман. Про це повідомила голова волонтерської групи ГО "Майдан" Оксана Скородинська в інтерв'ю Укрінформу. За її словами, ще навесні 2022 школярка з мамою запропонували збирати кошти для військових, співаючи на вулиці.

"В них в сім’ї четверо дітей, і один із братів пішов на війну, тому в дівчинки виникла така ініціатива", — сказала Скородинська.

Коли стало холодно, Анна-Марія почала співати у храмах, і з осені 2022 року дівчинка продовжує радувати своїми піснями та грою на бандурі парафіян у громадах Львівщини. Волонтери пошили юній співачці костюми для виступів, а також військову форму, яку дитина дуже любить.

Анна-Марія Герман співає у церкві, щоб допомогти ЗСУ

Пошили форму для дівчинку

"За час нашої співпраці Анна-Марія назбирала для військових понад два мільйони гривень", — розповіла голова ГО.

За словами Оксани Скорицької, дівчину мотивують слова подяки від захисників. Вона не зупиняється на досягнутому і збір продовжується.

Що збирає школярка

Грамоти від військових за допомогу ЗСУ

В основному гроші скеровують, за запитами бригад, на БПЛА, тепловізори, рації, автомобілі, одяг та медикаменти. За півтора року в дівчинки сотні подяк, дипломів, нагород – найцінніші від військових, а є ще від благодійних фондів, організацій, органів місцевого самоврядування. Вона додала, що наразі з допомогою десятирічної дівчинки збирають кошти на дрон для ракетно-зенітних військ.

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