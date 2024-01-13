Обов'язково для відвідування: 10 локацій в Україні, що підкорять серце любителя рослин

Природа та рослини, — це те, що заспокоює навіть в найбуремніші моменти життя. Тож чому б зайвий раз не розважити себе, відвідавши локацію, що славиться зеленим оформленням?

Війна не час для подорожей та відвідування закладів? А може, рівно навпаки? Мрії, цілі та життя максимально наближене до звичного або принаймні інтегроване до нової реальності — те, що береже ментальне здоров'я та надихає до руху. Смачна кава, їжа, спостереження за красивими рослинами, — це те, що дає змогу змінити стандартну картинку перед очима, отримати заряд ендорфінів, насолодитися затишком, наповненням та доброзичливістю.

Адептка екотерапії, колекціонерка екзотичних рослин контент-крієйторка Тетяна Коноваленко склала для "Телеграфу" добірку цікавих закладів в Україні, які сподобаються поціновувачам рослин. В список потрапили заклади в Києві, Ужгороді, Львові та Хмельницькому.

"Маю цілу добірку улюблених місць, які відвідую постійно або закарбувала у пам’яті. Якісь люблю через щотижневе оновлення букета флористами або через величезну монстеру у кутку навпроти баристи. Певні локації про спогади із відряджень та подорожей Україною. Щиро впевнена, що хоч кілька зі згаданих місць точно сподобаються закоханим у рослини. Якщо ми не можемо змінити нашу реальність, принаймні ми можемо покращити її та адаптуватися під неї. Додати те, що для нас цінне, важливе, викликає внутрішнє відчуття спокою, захоплення. нехай це буде традиція кави у гарному місці або в'язання гачком серед дня", — каже Тетяна Коноваленко.

Тетяна Коноваленко

Кава, їжа та рослини у Києві

Якщо будете Києві, то завітайте хоча б раз у веганський сендвіч-бар "Orang+utan". Як би дивно це не звучало, але робіть якнайшвидше замовлення, і просто йдіть у напрямку до вбиральні. Всередині закладу ви знайдете greenery room та дзеркало для селфі. Концепція здорової та натуральної їжі знайшла відображення й у куточку із тропічних рослин.

Також, потіште себе смаколиком у ресторані ізраїльської кухні "Avi". Це заклад із панорамними вікнами та неймовірними ліанами епіпремнумів. У сонячні дні рослини купаються у промінні сонця. Не любите ізраїльську їжу? То просто попийте кави із десертом та насолодіться затишком.

Думаю про бренд Katimo та їх кав'ярню чув багато хто. Так, часто у них натовпи і гомін, але я віддаю перевагу ранкам у вихідні. Чудове поєднання запашної кави, тиші та майже кожного тижня нового букету квітів від найкращих флористів. До речі, від Katimo можна плавно перейти до прогулянки Золотими Воротами, якщо будете у Києві навесні чи влітку, посидіть трохи у сквері.

Katimo

Блакитний будиночок на ВДНГ ще одне місце, яке варте уваги. Місце тепла та сили сповнене зелені та декору для дому. На жаль, у холодний період часу там доволі порожньо щодо зелених, але вже з березня починається сезон тюльпанів, а до глибокої осені у повітрі стоїть аромат пряних трав. Звісно, найдужче люблю це місце влітку, коли можна попити чай на терасі у затишку.

Недалеко від будиночка є ще одне цікаве місце. Це скляний прозорий замок-оранжерея на ВДНГ, у якому понад 60 років живуть величезні фінікові пальми, дерева лимонів та рослини пустелі, тропіків і субтропіків. Суботами перед відкриттям тут можна позайматися йогою, а за абсолютно символічні гроші, що йдуть на порятунок та опалення рослин, відвідати один із фотоднів. Також на території створено кафе-бар KVITKOVA із сицилійською кухнею і маю сказати — тут дійсно відчуваєш себе на острові Італії.

Десь розкидані по Україні

Останні два роки моє життя поділено між Хмельницьким та Києвом, але у закутках пам'яті є кілька чудових локацій й поза межами цих міст.

Наприклад, в Ужгороді є чудовий ботанічний сад. Він невеликий, але досить атмосферний. У той час, коли у Києві ще холодно, тут можна потонути у пахощах магнолій та сонячному теплі. Була у ньому років із 7 тому, але хотіла б відвідати знову. Звісно, це не кав'ярня, але якщо прихопити кілька тістечок та каву на вулиці Корзо, то може стати варіантом не гірше.

Ботанічний сад в Ужгороді

У Львові варто завітати до ресторації Бачевських. Історія родини йде на сотні років, але нас цікавить галицька кухня та вир зелені у просторі. Величезні пальми, монстери, лопушисті епіпремнуми та вітальні маранти. Так, у Бачевських, як на мене, трохи гонорово, але на мій смак, це чудове місце для шведських сніданків. Саме тоді тут досить спокійно, а атмосфера заряджає енергією на цілий день.

Ресторація Бачевських

Місце у Львові, яке я люблю за сніданок-конструктор та флористичні рішення — це "Республіка саду". Для мене це місце світла, затишку, рослин та привітного персоналу. Майже усі столики прикрашені квітковими композиціями, а по траєкторії закладу розміщенні різноманітні вазони. У теплий період часу можна посидіти у внутрішньому дворику серед квітучих дерев.

Якщо будете у Хмельницькому, завітайте на каву в "49’43 coffeeshop". Заклад оздоблено панорамними вікнами, а звідусіль звисають метрові ліани сциндапсусів та епіпремнумів. Також тут є окрема локація, яка неначе за ширмою із фікусів, стреліцій та філодендронів. закриває тебе від головної частини кав'ярні та її гостей.

Завітайте й у сімейне кафе "Рудий кіт". Скажу чесно, по інтер'єру заклад досить специфічний, але серед його плюсів — неймовірна кількість рослин всередині та дійсно смачна сирна піца. Рослини, власне, я побачила навіть під стелею. Ще одна із фішечок кафе — купа картин котів на стінах. Місце не претензійне та викликає посмішку від всіх тих котиків та гарнющих рослин.