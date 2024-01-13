Обязательно для посещения: 10 локаций в Украине, что покорят сердце любителя растений

Природа и растения – это то, что успокаивает даже в самые ненастные моменты жизни. Так почему бы лишний раз не развлечь себя, посетив локацию, славящуюся зеленым оформлением?

Война не пора для путешествий и посещения заведений? А может быть, ровно наоборот? Мечты, цели и жизнь, максимально приближенные к привычным или, по крайней мере, интегрированные в новую реальность — то, что бережет ментальное здоровье и вдохновляет к движению. Вкусный кофе, еда, наблюдение за красивыми растениями – это то, что позволяет изменить стандартную картинку перед глазами, получить заряд эндорфинов, насладиться уютом, наполнением и доброжелательностью.

Адептка экотерапии, коллекционерка экзотических растений, контент-криейтор Татьяна Коноваленко составила для "Телеграфа" подборку интересных заведений в Украине, которые понравятся ценителям растений. В список попали заведения в Киеве, Ужгороде, Львове и Хмельницком.

"Имею целую подборку любимых мест, которые посещаю постоянно или запечатлела в памяти. Какие-то люблю из-за еженедельного обновления букета флористами или из-за огромной монстеры в углу напротив баристы. Определенные локации о воспоминаниях из командировок и путешествий по Украине. Если мы не можем изменить нашу реальность, по крайней мере мы можем улучшить ее и адаптироваться под нее. Добавить то, что для нас ценно, важно, вызывает внутреннее чувство покоя, восхищения. Будь то традиционный кофе в хорошем месте или вязание крючком среди дня", — говорит Татьяна Коноваленко.

Татьяна Коноваленко

Кофе, еда и растения в Киеве

Если будете в Киеве, то посетите хотя бы раз веганский сэндвич-бар "Orang+utan". Как бы странно это ни звучало, но делайте побыстрее заказ, и просто идите по направлению к туалету. Внутри заведения вы найдете greenery room и зеркало для селфи. Концепция здоровой и натуральной пищи нашла отражение и в уголке тропических растений.

Также, побалуйте себя вкусностями в ресторане израильской кухни "Avi". Это заведение с панорамными окнами и невероятными лианами эпипремнумов. В солнечные дни растения купаются в лучах солнца. Не любите израильскую еду? Тогда просто попейте кофе с десертом и насладитесь уютом.

Думаю, о бренде Katimo и их кофейне слышали многие. Да, часто у них толпы и шум, но я предпочитаю утра в выходные. Прекрасное сочетание ароматного кофе, тишины и почти каждую неделю нового букета цветов от лучших флористов. Кстати, от Katimo можно плавно перейти к прогулке Золотыми Воротами, если будете в Киеве весной или летом, посидите немного в сквере.

Katimo

Голубой домик на ВДНХ еще одно место, которое стоит внимания. Место тепла и силы наполнено зеленью и декором для дома. К сожалению, в холодный период времени там довольно пусто по растениям, но уже с марта начинается сезон тюльпанов, а к глубокой осени в воздухе стоит аромат пряных трав. Конечно, больше всего люблю это место летом, когда можно попить чай на террасе в уюте.

Недалеко от домика есть еще одно интересное место. Это стеклянный прозрачный замок-оранжерея на ВДНХ, где более 60 лет живут огромные финиковые пальмы, деревья лимонов и растения пустыни, тропиков и субтропиков. По субботам перед открытием здесь можно позаниматься йогой, а за абсолютно символические деньги, идущие на спасение и отопление растений, посетить один из фотодней. Также на территории создан кафе-бар KVITKOVA с сицилийской кухней и должна сказать — здесь действительно чувствуешь себя на острове Италии.

Разбросанные по Украине

Последние два года моя жизнь разделена между Хмельницким и Киевом, но в уголках памяти есть несколько замечательных локаций и за пределами этих городов.

Например, в Ужгороде есть отличный ботанический сад. Он небольшой, но достаточно атмосферный. В то время, когда в Киеве еще холодно, здесь можно утонуть в аромате магнолий и солнечном тепле. Была там лет 7 назад, но хотела бы посетить снова. Конечно, это не кафе, но если прихватить несколько пирожных и кофе на улице Корзо, может стать вариантом не хуже.

Ботанический сад в Ужгороде

Во Львове стоит посетить ресторан Бачевских. История семьи идет на сотни лет, но нас интересует галицкая кухня и водоворот зелени в пространстве. Огромные пальмы, монстеры, лопушистые эпипремнумы и приветственные маранты. Да, у Бачевских, по-моему, немного гонористо, но на мой вкус, это прекрасное место для шведских завтраков. В это время здесь достаточно спокойно, а атмосфера заряжает энергией на целый день.

Ресторация Бачевских

Место во Львове, которое я люблю за завтрак-конструктор и флористические решения — это "Республика сада". Для меня это место света, уюта, растений и радушного персонала. Почти все столики украшены цветочными композициями, а по траектории заведения размещены разнообразные вазоны. В тёплый период времени можно посидеть во внутреннем дворике среди цветущих деревьев.

Если будете в Хмельницком, посетите кофе в "49’43 coffeeshop". Заведение украшено панорамными окнами, а отовсюду свисают метровые лианы сциндапсусов и эпипремнумов. Также здесь есть отдельная локация, словно за ширмой из фикусов, стрелиций и филодендронов, которая закрывает тебя от главной части кафе и его гостей.

Посетите и семейное кафе "Рыжий кот". Скажу честно, по интерьеру заведение довольно специфическое, но среди его плюсов – невероятное количество растений внутри и действительно вкусная сырная пицца. Растения, собственно, я увидела даже под потолком. Еще одна из фишечек кафе – куча картин кошек на стенах. Место не претенциозное и вызывает улыбку от всех котиков и красивых растений.