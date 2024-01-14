"Зброя і далі вбиває і руйнує": Папа Римський закликав не забувати про війну в Україні

"Люди потребують миру! Світ потребує миру", — вважає Франциск

У неділю, 14 січня, на зустрічі з паломниками Папа Римський Франциск закликав не забувати про страждання різних народів від війни. Зокрема він згадав про Україну.

Про це повідомляє Vatican News. Понтифік попросив молитися за народи, апелюючи до сумління тих, у чиїх руках вирішення конфліктів. А також наголосив на важливості спрямування всіх намірів до миру.

"І не забуваймо про тих, хто страждає від жорстокості війни в багатьох частинах світу, особливо в Україні, Палестині та Ізраїлі. На початку року ми обмінювалися побажаннями миру, але зброя і далі вбиває і руйнує. Молімося, щоб ті, хто має вплив на ці конфлікти, замислилися над тим, що війна не є способом їх вирішення, бо вона сіє смерть серед мирного населення, руйнує міста та інфраструктуру. Іншими словами, війна сьогодні сама в собі є злочином проти людяності. Не забуваймо про це. Люди потребують миру! Світ потребує миру!" ‒ сказав понтифік.

Папа Франциск рішуче засудив "негідні та неприйнятні" ракетні обстріли проти цивільного населення України та інфраструктури життєзабезпечення країни.

Раніше "Телеграф" писав, що глава Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов, при якому боксерську організацію викинули з Міжнародного олімпійського комітету (МОК), зустрівся у Ватикані з Папою Франциском. Понтифік потиснув йому руку.