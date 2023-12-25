Папа Римський у різдвяному посланні згадав про Україну: що він сказав

Понтифік виступив перед десятками тисяч паломників

Папа Римський Франциск, який хоче мирити українців та росіян, виступив з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані, зачитавши своє щорічне різдвяне послання. У ньому понтифік попросив миру для України.

Він зазначив, що звертається до тих, чия радість затьмарена війнами, нещастями та злиднями. Про це повідомляє Vatican News.

"З очима, прикутими до Немовляти Ісуса, прошу миру для України. Давайте відновимо нашу духовну і людську близькість з її страждаючим народом, щоб через підтримку кожного з нас він відчув конкретність Божої любові", — закликав Папа Римський.

25 грудня він виступив перед десятками тисяч паломників, які зібралися на площі перед базилікою. До речі, серед них було чимало українців.

Також Папа побажав миру Ізраїлю, Палестині, Сирії, Ємену, Лівану, Вірменії, Азербайджану та іншим.

Раніше ми писали про, хто очолив місію Ватикану щодо миру Україні. Цю роботу Папа Римський доручив кардиналові Маттео Дзуппі.

Нагадаємо, у Ватикані сподіваються, що їх місія може запропонувати шляхи миру. За словами понтифіка, вона уявляє собою це комплекс зусиль Святого престолу для наближення врегулювання "українського конфлікту".