Папа Римский в рождественском послании упомянул об Украине: что он сказал

Понтифик выступил перед десятками тысяч паломников

Папа Римский Франциск, желающий мирить украинцев и россиян, выступил из лоджии базилики Святого Петра в Ватикане, зачитав свое ежегодное рождественское послание. В нем понтифик попросил мир для Украины.

Он отметил, что обращается к тем, чья радость омрачена войнами, несчастьями и нищетой. Об этом сообщает Vatican News.

"С глазами, прикованными к Младенцу Иисусу, прошу мира для Украины. Давайте восстановим нашу духовную и человеческую близость с ее страдающим народом, чтобы через поддержку каждого из нас он почувствовал конкретность Божьей любви", - сказал Папа Римский.

25 декабря он выступил перед десятками тысяч паломников, собравшихся на площади перед базиликой. Кстати, среди них было немало украинцев.

Также Папа пожелал мира Израиля, Палестине, Сирии, Йемена, Ливана, Армении, Азербайджана и других.

Ранее мы писали о том, кто возглавил мирную миссию Ватикана по Украине. Эту работу Папа Римский поручил кардиналу Маттео Дзуппи.

Напомним, в Ватикане надеются, что их миссия может предложить пути мира. По словам понтифика, она представляет собой комплекс усилий Святого престола для приближения урегулирования "украинского конфликта".