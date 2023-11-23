Папа Римский пригласил путинского патриарха "на свидание" в ОАЭ: подробности

Встреча состоится в ближайшее время

Папа Римский Франциск после того, как пожал руку другу путина снова в центре скандала. На этот раз он лично пригласил путинского патриарха кирилла на встречу в ОАЭ.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова. Встреча может состояться уже в этом декабре.

"Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах. Но решение, принять или нет приглашение, стоит за патриархом", — сказал Севастьянов.

По информации российских СМИ, встреча может состояться в ОАЭ в конце ноября или в начале декабря этого года. У Папы Римского 1–3 декабря запланирован визит в Дубай на Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Перед этим он посетит Абу-Даби. Где именно с ним может встретиться путинский патриарх кирилл пока неизвестно. Также неизвестна и цель встречи.

"Мы никогда не закрываем возможности для этой встречи, но она должна быть очень хорошо подготовлена во всех смыслах и на всех уровнях. Тут принципиальны повестка, содержание и время. Встреча религиозных лидеров такого уровня не может быть встречей в коридоре просто", – сказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Папа Римский восхвалял "величие россии". Но после негативной реакции мирового сообщества попытался оправдаться за свои слова.