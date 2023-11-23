Папа Римський запросив путінського патріарха "на побачення" до ОАЕ: подробиці

Зустріч відбудеться найближчим часом

Папа Римський Франциск після того, як потис руку другу путіна знову в центрі скандалу. Цього разу він особисто запросив путінського патріарха кирила на зустріч до ОАЕ.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на голову Світового союзу старовірів Леоніда Севастьянова. Зустріч може відбутися вже цього грудня.

"Папа запросив патріарха приєднатися до нього в Еміратах. Але рішення, ухвалити чи ні запрошення, стоїть за патріархом", — сказав Севастьянов.

За інформацією російських ЗМІ, зустріч може відбутися в ОАЕ наприкінці листопада чи на початку грудня цього року. У Папи Римського 1–3 грудня заплановано візит до Дубаю на Конференцію сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Перед цим він відвідає Абу-Дабі. Де саме з ним може зустрітися путінський патріарх кирилл поки що невідомо. Також невідома і ціль зустрічі.

"Ми ніколи не закриваємо можливості для цієї зустрічі, але вона має бути дуже добре підготовлена у всіх сенсах і на всіх рівнях. Тут принциповими є порядок денний, зміст і час. Зустріч релігійних лідерів такого рівня не може бути зустріччю в коридорі просто", – сказав глава синодального відділу Московського патріархату із взаємин Церкви із суспільством та ЗМІ Володимир Легойда.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Папа Римський вихваляв "велич росії". Але після негативної реакції світової спільноти спробував виправдатись за свої слова.