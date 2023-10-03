У путина отреагировали на громкое решение Армении по Римскому статуту: "ответка" уже пошла

На границе россии и Армении уже начались проблемы

В Кремле отреагировали на то, что Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС). В россии назвали действия Армении "некорректными" и заявили, что путину не хотелось бы отказываться от визитов в страну.

На эту тему высказался пресс-секретарь российского президента дмитрий песков, передает ТАСС. Он также назвал армянский народ "братским" и заявил, что к нынешнему руководству страны у россии есть ряд вопросов.

Пресс-секретарь путина заявил, что решения МУС в россии считают "незаконными и ничтожными", поэтому ратификация Римского статута со стороны Армении некорректное решение.

"Армения — это дружественное нам государство, наш партнер. И безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом… Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне", — сказал песков в комментарии журналистам.

Вместе с тем Армения намерена заключить с россией двустороннее соглашение о том, что ордер на арест владимира путина исполнен не будет. Но в россии такой жест не оценили, а дмитрий песков заявил, что это идея только армянской стороны и он не понимает, как именно власти страны могут обеспечить особые условия или исключения.

Также он отметил, что путин в дальнейшем хотел бы посещать Армению.

"Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению", — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что в Кремле не согласны с заявлением армянской стороны о том, что на решение ратифицировать Римский статут повлияла несостоятельность ОДКБ обезопасить Армению. дмитрий песков заявил, что это "лучший механизм", который есть у армянской стороны.

Вместе с тем министр экономики республики Армения Ваан Керобян пожаловался на проблемы поставок товаров в россию. На границе простаивают около 60 фур с грузом.

"Армянские грузы простаивают на КПП "Верхний Ларс" (на российско-грузинской границе — ред.). У нас есть проблемы. О причинах российская сторона сообщила. Осуществляют проверки качества коньяка. Мы на связи с российскими коллегами", — сказал он в комментарии "Арменпресс".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что премьер Армении заявил, что не может полагаться на россию, как на гаранта безопасности. По его мнению, возможности россии в результате войны в Украине изменились.