У путіна відреагували на гучне рішення Вірменії щодо Римського статуту: "отвєтка" вже пішла

На кордоні росії та Вірменії вже почалися проблеми

У Кремлі відреагували на те, що Вірменія ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС). Уросії назвали дії Вірменії "некоректними" і заявили, що путін не хотів би відмовлятися від візитів до країни.

На цю тему висловився прессекретар російського президента дмитро пєсков, передає ТАСС. Він також назвав вірменський народ "братським" і заявив, що до нинішнього керівництва країни росія має низку питань.

Прессекретар путіна заявив, що рішення МКС у росії вважають "незаконними та нікчемними", тому ратифікація Римського статуту з боку Вірменії некоректне рішення.

"Вірменія — це дружня нам держава, наш партнер. І, безумовно, нас багато що об’єднує з братнім вірменським народом… Але при цьому, звичайно, до чинного керівництва Вірменії у нас з’являться додаткові питання. Вони були заздалегідь передані вірменській стороні", — сказав пєсков у коментарі журналістам.

Водночас Вірменія має намір укласти з росією двосторонню угоду про те, що ордер на арешт володимира путіна не буде виконаний. Але в росії такий жест не оцінили, а дмитро пєсков заявив, що це ідея лише вірменської сторони й він не розуміє, як саме влада країни може забезпечити особливі умови чи винятки.

Також він зазначив, що путін надалі хотів би відвідувати Вірменію.

"Звичайно, нам не хотілося б, щоб колись з якихось причин президенту довелося б відмовлятися від візитів до Вірменії", — сказав прессекретар.

Він додав, що у Кремлі не згодні із заявою вірменської сторони про те, що на рішення ратифікувати Римський статут вплинула неспроможність ОДКБ убезпечити Вірменію. дмитро пєсков заявив, що це "найкращий механізм", який є у вірменської сторони.

Водночас міністр економіки республіки Вірменія Ваан Керобян поскаржився на проблеми постачання товарів до росії. На кордоні простоюють близько 60 фур з вантажем.

"Вірменські вантажі простоюють на КПП "Верхній Ларс" (на російсько-грузинському кордоні — ред.). У нас є проблеми. Про причини російська сторона повідомила. Здійснюють перевірки якості коньяку. Ми на зв’язку з російськими колегами", — сказав він у коментарі "Арменпрес".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прем’єр Вірменії заявив, що не може покладатися на росію як на гаранта безпеки. На його думку, можливості росії у результаті війни в Україні змінилися.