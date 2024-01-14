"Оружие продолжает убивать и разрушать": Папа Римский призвал не забывать о войне в Украине

"Люди нуждаются в мире! Мир нуждается в мире", — считает Франциск

В воскресенье, 14 января, на встрече с паломниками Папа Римский Франциск призвал не забывать о страданиях разных народов от войны. В частности, он упомянул об Украине.

Об этом сообщает Vatican News. Понтифик попросил молиться о народах, апеллируя к совести тех, в чьих руках разрешение конфликтов. А также отметил важность направления всех намерений к миру.

"И не забывайте о тех, кто страдает от жестокости войны во многих частях мира, особенно в Украине, Палестине и Израиле. В начале года мы обменивались пожеланиями мира, но оружие и дальше убивает и разрушает. Молимся, чтобы те, кто оказывает влияние на эти конфликты, задумались над тем, что война не является способом их разрешения, потому что она сеет смерть среди мирного населения, разрушает города и инфраструктуру.Другими словами, война сегодня сама в себе преступление против человечности.Не забывайте об этом. Мир нуждается в мире!" – сказал понтифик.

Папа Франциск решительно осудил "недостойные и неприемлемые" ракетные обстрелы против гражданского населения Украины и инфраструктуры жизнеобеспечения страны.

Ранее Телеграф писал, что глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, при котором боксерскую организацию выбросили из Международного олимпийского комитета (МОК), встретился в Ватикане с Папой Франциском. Понтифик пожал ему руку.