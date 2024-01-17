У Львові викладач показував студентам порно: суд прийняв несподіване рішення

Вина викладача не доведена

В Україні відбувся суд у справі викладача "Львівської політехніки" Дмитра Зербіно, який показував своїм студентам порно під час тестування. Його визнали невинним.

Про це повідомляє "ZAXID.NET". Спочатку слід нагадати, що справа Зербіно бере свій початок ще в 2020 році. Тоді з’ясувалося, що 59-річний викладач Інституту комп’ютерних наук Національного університету "Львівська політехніка" показує студентам-першокурсникам порнографічні зображення під час тестування з дискретної математики. Викладач називав свою методику викладання "релаксуючою" і заявляв, що подібну використовують у Японії.

Новина про це викликала резонанс та вийшла за межі навчального закладу. Поліція кваліфікувала відео, яке демонстрував студентам Дмитро Зербіно як "шкідливе програмне забезпечення".

У суді Дмитро Зербіно свою провину не визнав і повідомив, що розроблена ним навчальна комп’ютерна програма була використана для підсумкового тестування та розроблена таким чином, щоб унеможливити студентам доступ до сторонніх програм. Жодних скарг від студентів на роботу цієї комп’ютерної програми він не отримував.

"Саме ця властивість програми містить ознаки шкідливості програмного забезпечення, однак шкідливою, не зважаючи на це, не є. Повідомив, що в його діях немає ознак розповсюдження, оскільки використовував її виключно для перевірки знань студентів", – вказано у вироку.

Після судової перевірки експерти дійшли висновку, що програма не містить шкідливих файлів. Студенти в суді також підтвердили, що не помітили під час запуску програми, що вона може бути шкідливою, а встановлені на ноутбуках антивірусні програми відповідних попереджень не публікували.

Адвокати викладача також надали свій висновок експерта, в якому зазначено, що програма призначена для оцінки знань методом тестування з функцією зняття психологічної напруги способом перемикання уваги.

У результаті Зербіна визнали невинним і виправдали через недоведення його вини у скоєнні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українця судили за неявку на порядку денному, але він здивував виправданням.