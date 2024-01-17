Во Львове преподаватель показывал студентам порно: суд вынес неожиданное решение

Вина преподавателя не доказана

В Украине прошел суд по делу преподавателя "Львовской политехники" Дмитрия Зербино, который показывал своим студентам порно во время тестирования. Его признали невиновным.

Об этом сообщает "ZAXID.NET". Для начала следует напомнить, что дело Зербино берет свое начало еще в 2020 году. Тогда выяснилось, что 59-летний преподаватель Института компьютерных наук Национального университета "Львовская политехника" показывает студентам-первокурсникам порнографические изображения при тестировании по дискретной математике. Преподаватель называл свою методику преподавания "релаксирующей" и заявлял, что подобную используют в Японии.

Новость об этом вызвала резонанс и вышла за пределы учебного заведения. Полиция квалифицировала видео, которые демонстрировал студентам Дмитрий Зербино как "вредоносное программное обеспечение".

В суде Дмитрий Зербино свою вину не признал и сообщил, что разработанная им учебная компьютерная программа была использована для итогового тестирования и разработана таким образом, чтобы сделать невозможным студентам доступ к посторонним программам. Никаких жалоб от студентов на работу этой компьютерной программы он не получал.

"Именно это свойство программы содержит признаки вредоносности программного обеспечения, однако вредной, несмотря на это, не является. Сообщил, что в его действиях нет признаков распространения, поскольку использовал ее исключительно для проверки знаний студентов", – говорится в приговоре.

После судебной проверки эксперты пришли к выводу, что программа не содержит вредоносных файлов. Студенты в суде также подтвердили, что не заметили при запуске программы, что она может быть вредна, а установленные на ноутбуках антивирусные программы соответствующих предупреждений не публиковали.

Адвокаты преподавателя также предоставили своё заключение эксперта, в котором указано, что программа предназначена для "оценки знаний методом тестирования с функцией снятия психологического напряжения способом переключения внимания".

В итоге Зербина признали невиновным и оправдали из-за недоказания его вины в совершении уголовного правонарушения.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинца судили за неявку по повестке, но он удивил оправданием.