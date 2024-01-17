Забезпечували Росію військовою продукцією: ГБР накрило великий концерн та затримало його топменеджмент

Власники здійснювали постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки

Державне бюро розслідувань затримало топменеджмент концерну, який продовжував постачати російському військово-промисловому комплексу системи загородження під час повномасштабної війни в країні. Учасникам загрожує позбавлення волі.

Про це у середу, 17 січня, повідомили у пресслужбі ДБР. Зазначається, що за останні пів року вже було викрито діяльність другого концерну, який постачав ворожий ВПК.

"Встановлено, що група компаній із Житомирщини постачала підприємствам оборонно-промислового комплексу Росії системи загородження, які використовуються в агресивній війні проти України.

До початку війни концерн належав підприємцю, який за кілька днів до початку війни виїхав з України, а після вторгнення переоформив власність на підконтрольних осіб, які продовжували працювати з РФ», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові власники здійснювали постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Ці компанії займалися відправленням замовлення" українському виробнику нібито для потреб третьої сторони. З’ясувалося, що лише за 2022 рік фігуранти поставили до Росії кілька партій відповідної продукції на понад 1,5 млн доларів США.

Наприкінці грудня у приміщеннях концерну та за місцем проживання його топменеджерів було проведено обшуки. Правоохоронці вилучили речі та документи, що свідчать про проведення операційної діяльності підприємств концерну на території України та Росії.

Наразі затримано двох топменеджерів концерну. Їм було повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинених організованою групою за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ще щонайменше троє учасників, включаючи організатора, перебувають за межами країни. Вказаним особам буде повідомлено про підозру заочно.

У ДБР зазначили, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Вирішується питання про арешт майна підприємств.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Служба безпеки України затримала власника агрохолдингу, який постачав на лівобережжі Херсонщини продукти для російських окупантів.