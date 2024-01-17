"Хлопці забули, що в країні війна": у Луцьку молодь співала російські пісні та матюкала дружину загиблого воїна

"Хлопці забули, що у країні війна"

В Україні вкотре спалахнув мовний скандал. Біля Луцького замку молодь співала російські пісні.

Свідком цього стала дружина загиблого Героя Андріана Свистак. Як можна побачити з відео, жінка зробила зауваження хлопцям, але зустрілася з нерозумінням та агресією.

"Не ви****айся і сиди тихо там", — сказав один із молодих людей.

Дівчину зачепило те, що під час війни, коли одні українці захищають свою країну від росіян, інші в тилу підспівують під російські пісні.

"Ну от як? Хлопці забули, що в країні війна, пʼяні(цікаво чи водій тверезий був) розʼїжджають по Луцьку біля Замку, з музикою на всю гучність і підспівують під російські пісні… Поки російськомовні катують, гвалтують, знищують нашу націю, люди ще не зрозуміли, що треба викорінити руське з свого життя. Ви можете і далі спілкуватись собі цією мовою, якщо вам не противно, але отак між собою. Вдома собі слухайте російське музло скільки влізе, але не в громадських місцях", — написала жінка.

Увага! У відео є нецензурна лексика — 18+.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Львовом підлітки влаштували стрілянину під російську музику, але зловили хвилю хейту.