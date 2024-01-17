"Ребята забыли, что в стране война": в Луцке молодежь пела российские песни и материла жену павшего воина

"Люди еще не поняли, что надо искоренить русское из своей жизни"

В Украине в очередной раз вспыхнул языковой скандал. У Луцкого замка молодежь пела русские песни.

Свидетелем этого стала жена павшего Героя Андриана Свистак. Как можно увидеть из видео, женщина сделала замечание парням, но встретилась с непониманием и агрессией.

"Не вы****айся и сиди тихо там", — сказал один из молодых людей.

Девушку задело то, что во время войны, когда одни украинцы защищают свою страну от россиян другие в тылу подпевают под российские песни.

"Ну вот как? Ребята забыли, что в стране война, пьяные (интересно водитель трезв был) разъезжают по Луцку возле Замка, с музыкой во всю громкость и подпевают под российские песни…Пока русскоязычные истязают, насилуют, уничтожают нашу нацию, люди еще не поняли, что надо искоренить русское из своей жизни. Вы можете и дальше общаться на этом языке, если вам не противно, но так между собой. Дома себе слушайте русское музло, сколько влезет, но не в общественных местах", — написала женщина.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика — 18+.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Львовом подростки устроили стрельбу под российскую музыку, но словили волну хейта.