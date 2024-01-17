Що буде з Україною, якщо Трамп стане президентом США: Зеленський дав прогноз

Президент "жодного разу не чув про не підтримку з їх боку"

Володимир Зеленський переконаний, що Америка і далі підтримуватиме Україну, навіть якщо на президентських виборах у США перемогу здобуде Дональд Трамп. Він певний, що одна людина не може змінити весь народ.

Про це сказав глава держави, підсумовуючи зустрічі та дискусії у Давосі. Відповідаючи на запитання щодо стосунків між країнами, якщо президентом Штатів буде обрано Трампа, Зеленський зазначив, що "в будь-якому випадку це вибір американського народу і тільки".

За його словами, Україна буде працювати в партнерстві з президентом, якого оберуть Сполучені Штати Америки. Президент також висловився про деякі озвучувані висловлювання американських політиків щодо можливого зменшення підтримки України.

"Безумовно деякі голоси, радикальні голоси від республіканської частини звучать і вони напружують українське суспільство. Іноді ми здивовані, а іноді суспільство просто боїться. Деякі ризиковані гасла — це частина політики виборів США, я це розумію", — сказав Зеленський.

Він звернув увагу на ефект подібних "передвиборчих тез" у Штатах для сприймання громадянами України.

"Це так боляче під час війни. Знаєте, все болючіше. І кожне слово воно ранить, а іноді воно вбиває. Тому що ти все сприймаєш як в час війни…. Тому деякі радикальні голоси напружують, вони лякають суспільство. І тому я б дуже хотів, щоби це була просто думка поодиноких голосів, а не значної частини республіканців", — висловився Зеленський.

У цьому контексті він нагадав, що під час візиту до Штатів минулої осені, або коли до України приїжджали американські конгресмени, сенатори, представники двох партій. Зеленський "жодного разу не чув не підтримку з їх боку".

"І коли іде виборчий процес, на жаль, я чую такі голоси. І тому ми готові працювати з усіма, але я хочу вам відверто сказати, що ми поважаємо американський народ. І я думаю, що одна людина не може змінити весь народ", — зазначив Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп зробив нову заяву про війну в Україні. Він заявив, що якщо його оберуть президентом на виборах, він має намір вирішити війну в Україні "дуже швидко".