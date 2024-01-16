Якщо його оберуть: Трамп зробив нову заяву про війну в Україні

Трамп обіцяє швидко покласти край війні

Колишній президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні. Він заявив, що якщо його оберуть президентом на виборах, він має намір вирішити війну в Україні "дуже швидко".

За його словами, він зміг би зробити це, бо добре знає російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. Про це експрезидент сказав під час одного зі своїх публічних виступів.

"Цього ніколи не мало статися. Ви ніколи не заміните тисячолітні будівлі з найкрасивішими золотими куполами й церквами — зараз це все просто розвалено", — сказав він.

При цьому Дональд Трамп не розкривав деталі свого плану.

"Ситуація з Україною дуже жахлива. І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко. Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу поговорити з ними, і ми розв'яжемо цю проблему дуже швидко", – відмітив Трамп.

При цьому він наголосив, що його добрі стосунки з Путіним, це "дуже добре, а не погано". При цьому колишній президент упевнений, що якби він залишався при владі, нападу б ніколи не сталося.

"Тепер у вас є всі ці смерті, набагато більші, ніж люди думають, цифри набагато більші, ніж будь-хто міг навіть подумати. Ви дізнаєтеся це найближчими роками, коли вони знесуть ці величезні будівлі в Україні – там, під завалами, досі тисячі людей. Це так сумно", – резюмував Трамп.

Детальніше про оцінку шансів Дональда Трампа знову зайняти президентське крісло, і чи справді скандальний політик може змінити курс США у питанні зовнішньої політики та підтримки України, ви можете прочитати на сайті "Телеграф" у матеріалі: "Вибори в США. Трамп має великі шанси на перемогу", чи боятися Україні його повернення".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 січня у штаті Айова пройшли перші внутрішньопартійні вибори республіканців, у ході яких партії обрали своїх кандидатів для участі у президентських перегонах. Дональд Трамп здобув перемогу з великим відривом.