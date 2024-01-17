"У багатстві та бідності, поки ГБР не розлучить нас": наречена Гринкевича Морозюк розірвала заручини

Дівчина готова доводити в суді, що сім’я її нареченого жодних цінних подарунків їй не дарувала

Наречена скандальновідомого Романа Гринкевича, чию родину звинувачують у розтратах грошей Міноборони, скасувала заручини. Художниця Соня Морозюк заявила, що вирішила залишитись чесною перед собою.

Про це вона повідомила у своєму Instagram, опублікувавши фото руки, на якій більше немає кільця. Дівчина заявила, що за час стосунків отримала від Гринкевича лише два подарунки та готова показати декларації.

"Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, почуваюся обдуреною і використаною. Я виберу бути чесною перед собою. І залишуся Сонею Морозюк", — написала художниця.

Вона додала, що Роман подарував їй лише обручку та кольє за весь час стосунків. Ці подарунки Морозюк пообіцяла продати, а гроші переказати на ЗСУ. Підозри про те, що родина Гринкевичів дарувала їй нерухомість, автомобілі та інші дорогі подарунки, художниця відкинула та заявила, що готова доводити це у суді.

"Обіцянка подати декларацію залишається в силі. Дякую всім, хто вірить у мене як в людину з мораллю та принципами", — написала Морозюк.

У коментарях не повірили художниці в тому, що вона була не в курсі незаконних схем та збагачення свого нареченого Романа, а також його батьків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як мати Соні Морозюк реагує на скандал довкола родини її нареченого. З’ясувалося, що ця жінка часто відвідує лекції Арестовича, а першого дня повномасштабного вторгнення відзначилася дивною заявою.