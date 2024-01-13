Любить Арестовича, а в перший день нападу РФ анонсувала "хороші новини": що відомо про маму Соні Морозюк

Жінка вважає, що її дочка хейтять через успіх та вдале особисте життя.

Мама скандально відомої художниці Соні Морозюк Ліліанна Семенюта з вдячністю ставиться до корупційного скандалу, який спалахує навколо її дочки та родини Гринкевич. Жінка, серед іншого, також бере активну участь у семінарах Олексія Арестовича, який втік.

Про це повідомляє OBOZ з посиланням на журналістку YouTube-каналів "Цензор.нет" та "Шоубісіки" Марину Данилюк-Ярмолаєву. Вона вважає, що саме мати навчила Соню Морозюк "відбілювати" себе в очах суспільства.

Поки сама Соня неохоче коментує скандал, її мати не соромиться висловлюватися на цю тему. Ліліанна Семенюта стверджує, що "вдячна" ситуації, адже вона дозволила їй відкрити очі, але не на корупційні схеми, а на те, яка її родина "життєстійка".

"Погано бути успішним і щасливим, соціально схвалена норма — нещасна, бідна людина, яка має поганий вигляд і скаржиться на долю. У людей високий рівень агресії та низька самооцінка, хейтери не вміють думати, а факти начебто ніхто не перевіряє", — вважає мати Морозюк.

І поки сама Соня Морозюк стверджує, що нічого не знала про корупційні схеми, і навіть готова розлучитися зі своїм нареченим, її мама наполягає на тому, що "всі навколо помиляються". Щобільше, жінка має намір подавати позови до суду на кожного, хто сумнівається в її дочці.

"У твоїх цінностях і принципах я не сумніваюся. Ти не зраджуєш і не продаєш, тільки тому, що від тебе цього чекають. Дівчинко моя кохана! Я не знаю, звідки у тебе стільки сили — пережити наклеп і хейт. Але я знаю одне: бути сірою мишею і відсиджуватися в куширах — не твоє. Ти — левиця і тигриця, талановита і фантастично працьовита художниця! Ті, хто очорнює твоє ім'я, навряд чи самі працюють з 6:00", – висловилася Ліліанна Семенюта.

Чим відома Ліліанна Семенюта?

Мати Соні Морозюк – жіночий коуч. Вона провела безліч тренінгів на різні теми: про особисті межі, жіночі труднощі, маніпуляції, ментальне здоров’я та інше. Більше того, Ліліанна Семенюта не лише проводить тренінги, а й бере участь у них. Зокрема, вона поділилася знімком, як черпала знання на заняттях Олексія Арестовича.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва проаналізувала її пости в соціальних мережах і зробила кілька висновків. На перший погляд, жінка чекає на перемогу України, але ніяк не може звикнути до обстрілів, живучи в Харкові. Разом з тим, у її публікаціях зустрічалося засудження деколонізації Харкова від усього російського. Наприклад, вона засуджувала мурал, яким замалювали російського письменника Пушкіна.

А в перший день повномасштабного вторгнення Ліліанна Семенюта опублікувала неоднозначний пост з анонсом "добрих новин". У момент, коли Харків та всю Україну потужно обстрілювали, жінка написала, що за чотири дні вже весна і треба "триматися за цю стабільну новину".

"З таким генетичним кодом я не здивована, чому Соню іноді прориває на такий "босяцький" жаргон", – додала журналістка.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на тлі корупційного скандалу дружина Ігоря Гринкевича звільнилася зі Львівської політехніки. Жінка написала заяву за власним бажанням.