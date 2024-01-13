Любит Арестовича, а в первый день нападения РФ анонсировала "хорошие новости": что известно о маме Сони Морозюк

Женщина считает, что ее дочь хейтят из-за успеха и удачной личной жизни

Мама скандально известной художницы Сони Морозюк Лилианна Семенюта с благодарностью относится к коррупционному скандалу, который разгорается вокруг ее дочери и семьи Гринкевич. Женщина, среди прочего, также принимает активное участие в семинарах беглого Алексея Арестовича.

Об этом сообщает OBOZ со ссылкой на журналистку YouTube-каналов "Цензор.нет" и "Шоубиссики" Марину Данилюк-Ярмолаеву. Она считает, что именно мать научила Соню Морозюк "отбеливать" себя в глазах общества.

Пока сама Соня не охотно комментирует скандал, ее мама не стесняется высказываться на эту тему. Лилианна Семенюта утверждает, что "благодарна" сложившейся ситуации, ведь она позволила ей открыть глаза, но не на коррупционные схемы, а на то, какая ее семья "жизнестойка".

"Плохо быть успешным и счастливым, социально одобренная норма – несчастный, бедный человек, плохо выглядящий и жалующийся на судьбу. У людей высокий уровень агрессии и низкая самооценка, хейтеры не умеют думать, а факты вроде бы никто не проверяет", – считает мать Морозюк.

И пока сама Соня Морозюк утверждает, что ничего не знала о коррупционных схемах, и даже готова расстаться со своим женихом, ее мама настаивает на том, что "все вокруг ошибаются". Более того женщина намерена подавать иски в суд на каждого, кто сомневается в ее дочери.

"В твоих ценностях и принципах я не сомневаюсь. Ты не изменяешь и не продаешь, только потому, что от тебя этого ждут. Девочка моя любимая! Я не знаю, откуда у тебя столько силы — пережить клевету и хейт. Но я знаю одно: быть серой мышью и отсиживаться в куширях – не твое. Ты – львица и тигрица, талантливая и фантастически трудолюбивая художница! Те, кто очерняет твое имя, вряд ли сами работают с 6:00 утра", – высказалась Лилианна Семенюта.

Чем известна Лилианна Семенюта?

Мать Сони Морозюк — женский коуч. Она провела множество тренингов на самые разные темы: о личных границах, женских трудностях, манипуляциях, ментальном здоровье и другом. Более того, Лилианна Семенюта не только проводит тренинги, но и участвует в них. В частности, она поделилась снимком, как черпала знания на занятиях Алексея Арестовича.

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева проанализировала ее посты в социальных сетях и сделала несколько выводов.На первый взгляд, женщина ждет победы Украины, но никак не может привыкнуть к обстрелам, живя в Харькове. Вместе с тем в ее публикациях встречалось осуждение деколонизации Харькова от всего русского. К примеру, она осуждала мурал, которым зарисовали русского писателя Пушкина.

А в первый день полномасштабного вторжения Лилианна Семенюта опубликовала неоднозначный пост с анонсом "хороших новостей". В момент, когда Харьков и всю Украину мощно обстреливали, женщина написала, что через четыре дня уже весна и нужно "держаться за эту стабильную новость".

"С таким генетическим кодом я не удивлена, почему Соню иногда прорывает на такой "босяцкий" жаргон", – добавила журналистка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фоне коррупционного скандала жена Игоря Гринкевича уволилась из Львовской политехники. Женщина написала заявление по собственному желанию.