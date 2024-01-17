"В богатстве и бедности, пока ГБР не разлучит нас": невеста Гринкевича Морозюк расторгла помолвку

Девушка готова доказывать в суде, что семья ее жениха никаких ценных подарков ей не дарила

Невеста скандальноизвестного Романа Гринкевича, чью семью обвиняют в растратах денег Минобороны, отменила помолвку. Художница Соня Морозюк заявила, что решила остаться честной перед собой.

Об этом она сообщила в своем Instаgram, опубликовав фото руки, на которой больше нет кольца. Девушка заявила, что за время отношений получила от Гринкевича только два подарка и готова показать декларации.

"Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, предавшим мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк", — написала художница.

Она добавила, что Роман подарил ей только кольцо и колье за все время отношений. Эти подарки Морозюк пообещала продать, а деньги перевести на ВСУ. Подозрения о том, что семья Гринкевичей дарила ей недвижимость, автомобили и другие дорогие подарки, художница отвергла и заявила, что готова доказывать это в суде.

"Обещание подать декларацию остается в силе. Благодарю всех, кто верит в меня как в человека с моралью и принципами", — написала Морозюк.

В комментариях не поверили художнице в том, что она была не в курсе незаконных схем и обогащении своего жениха Романа, а также его родителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как мать Сони Морозюк реагирует на скандал вокруг семье ее жениха. Выяснилось, что эта женщина часто посещает лекции Арестовича, а в первый день полномасштабного вторжения отличилась странным заявлением.