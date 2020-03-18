Маршрут київського метро продублює наземний транспорт

Новини України:У столиці наземний транспорт їздитиме маршрутом метро.

Київпастранс та приватні перевізники, які працюють на території Києва, зобов’язані з 12 год 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року забезпечити маршрути наземного транспорту, які дублюватимуть рух метро. Про це йдеться у протоколі засідання постійної комісії КМДА, яка опікується питання запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19.

«Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальному підприємству «Київпастранс», керівникам приватних компаній, які розміщені на території міста Києва з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року: оптимізувати роботу (маршрути) наземного міського громадського транспорту щодо забезпечення дублювання маршрутів міського підземного електротранспорту; забезпечити водіями та пасажирами застосування засобів індивідуального захисту органів дихання», - йдеться в документі. Список маршрутів КМДА наводить у Facebook.

Святошинсько-Броварську гілку метрополітену (станція метро "Академмістечко" – станція метро "Лісова") дублюватимуть такі маршрути:

автобусом: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118;

тролейбусом: №№ 5,7, 43,50;

трамваєм: №№ 1, 3, 14, 15, 18;

маршрутним таксі: № 228.

Сирецько-Печерську гілку метрополітену (станція метро "Червоний хутір" – станція метро "Сирець") дублюватимуть:

автобусні маршрути: №№ 51, 63, 45, 91;

тролейбусні маршрути: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к

трамвайні маршрути: №№ 14, 15, 18;

маршрутне таксі: №№ 220, 516, 155, 166, 500.

Куренівсько-Червоноармійську гілку метрополітену (станція метро "Героїв Дніпра" – станція метро "Теремки") дублюватимуть:

автобусні маршрути: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119;

тролейбусні маршрути: №№ 11,12, 42Д, 43, 45;

трамвайні маршрути: №№ 11, 12, 16, 17, 19;

маршрутне таксі: № 155, 166, 500.