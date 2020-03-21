Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

На Вінниччині з понеділка посилюють карантинні заходи

На Вінниччині з понеділка посилюють карантинні заходи
15:54 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:На території Вінницької області зареєстровано 13 підозр на Covid-19.

На Вінниччині з понеділка, 23 березня, посилюють карантинні заходи.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

"Відбулось позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В ході засідання відбулось обговорення питань щодо додаткового посилення карантинних заходів на території області", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, згідно з протоколом засідання комісії, на Вінниччині з понеділка і до скасування карантину час роботи ринків обмежується. Вони працюватимуть з 10.00 до 14.00, у вихідні - до 17.00. Заборонено продавати незбиране молоко, сметану і вершки, сири кисломолочні та розсільні домашнього виробництва.

Україна домовилась про гуманітарний коридор з Польщею

Окрім того, керівникам РДА та місцевих громад доручено організувати дезінфекцію території магістральних вулиць та зупинок громадського транспорту у ранкові та вечірні години дозволеними до використання дезінфекційними засобами.

Їх також зобов’язано організувати заходи карантинного контролю за особами, які повернулися з-за кордону(обов’язкова самоізоляція протягом 14 днів).

У межах посилення обмежувальних заходів поліції доручено запровадити максимальне обмеження пересування громадян як пішки, так і власним транспортом всередині населених пунктів, в міжміському сполученні (крім медичних, продуктових, соціальних та життєво важливих мереж).

Також ухвалено низку інших рішень.

Зеленський домовляється з телеканалами про трансляцію відеоуроків для школярів

На території Вінницької області зареєстровано 13 підозр на Covid-19, зразки 11-ти осіб — негативні, ще 2 зразки досліджуються.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала. За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Як повідомлялося, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Винниччина, Ринок, Вінницька область, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся