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Окупанти 8 разів порушували тишу

Окупанти 8 разів порушували тишу
07:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:24 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

За минулу добу окупанти 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«24 березня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв позиції військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено чотири обстріли, а саме: поруч із Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета; у районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів; поблизу Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета; неподалік Павлополя – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік Новоолександрівки – з 82-мм мінометів – 4 міни; поруч з Кримським – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, озброєння БМП-1 та великокаліберних кулеметів; поблизу Новотошкіського – з 82-мм мінометів – 11 мін та станкового протитанкового гранатомета; у районі населеного пункту Травневе – дві міни з міномету калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомета.

Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили збройні провокації противника.

Окрім цього, противник зі стрілецької зброї здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

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З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат немає.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Окупанти, Обстріл, Порушення тиші.
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