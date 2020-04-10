Україну найближчими днями прогріє до 23°

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П'ятниця, 10.04.2020
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07:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:У Києві 10 квітня хмарно, місцями невеликий дощ.

В Україні 10 квітня вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту, вдень 9-23° тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"10 квітня в Україні мінлива хмарність. Вночі у північній частині, вдень у північних, центральних та східних областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у східних та Запорізькій областях 1-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень у західних та північних областях 9-14° тепла, на решті території 15-20°, на півдні Одещини до 23°; на високогір'ї Карпат протягом доби 1-6° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 10 квітня хмарно, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°. У Київській області також місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

11 квітня в Україні мінлива хмарність, дощ можливий лише вночі у східних та Запорізькій областях. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, крім південного сходу, заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла.

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12 квітня малохмарно. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі очікуються сильні заморозки 0-5°; вдень 9-14° тепла, у західних областях 12-17°, на Закарпатті до 20°.

У Києві та столичному регіоні 11-12 квітня сухо. Температура вночі 11 квітня 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-5°, 12 квітня сильні заморозки 0-5°; вдень 9-14° тепла.

13 квітня в Україні без опадів, вдень у західних, Житомирській областях невеликий дощ; температура вночі 1-7° тепла, вдень 12-18°, на заході до 20°; у східній частині вночі сильні заморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла.

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14 квітня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні дощ та мокрий сніг; зниження температури вночі та вдень до 1-7° тепла, вдень на півдні та південному сході 8-14°; в Карпатах вночі та вдень заморозки 0-4°.

У Києві і Київській області 13 квітня без опадів; температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°. 14 квітня дощ та мокрий сніг; зниження температури вночі та вдень до 2-7° тепла.

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Погода, Укргидрометцентр, Тепло, Синоптики, Весна, Дощ, Літо.
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