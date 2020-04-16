При в’їзді в Київ пасажирам будуть вимірювати температуру тіла

Відсьогодні, четверга 16 квітня, водіям та пасажирам автотранспорту на в’їздах до Києва обов’язково вимірюватимуть температуру. Про це раніше повідомили у Київській міській держадміністрації, передає УНН.
Температуру перевірятимуть на утворених контрольно-пропускних пунктах (КПП), на яких з поліцейськими перебуватимуть лікарі. Температурний скринінг будуть проводити у водіїв та пасажирів автобусів, мікроавтобусів, вантажних та вантажопасажирських автомобілів, а також легкових авто, які перевозять більш ніж трьох осіб включно із водієм.
Контрольно-пропускні пункти розміщуватимуться на в’їздах та виїздах із міста за адресами:
вул. Богатирська, 32-Е;
просп. Броварський;
вул. Бориспільське шосе;
просп. Академіка Глушкова;
шосе Житомирське;
вул. Гостомельське шосе, 1/1;
Дніпровське шосе;
вул. Вишгородська, 83-А;
27 км Столичного шосе.
“Повноцінна робота контрольно-пропускних пунктів розпочнеться о 13:00. До цього часу термометрію проводитимуть для пасажирів автобусів. Паралельно триватиме облаштування КПП та звуження дороги”, - додали в КМДА.
Зазначається, що якщо до столиці прямує людина із нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати. Якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію.
Це вже друга спроба запровадити вимірювання температури людей при в’їзді до столиці. Спочатку це планувалося зробити з 6 квітня, однак правоохоронці не змогли проводити температурний скринінг, оскільки це мають право робити тільки лікарі.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 - летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби - пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.