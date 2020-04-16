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При в’їзді в Київ пасажирам будуть вимірювати температуру тіла

При в’їзді в Київ пасажирам будуть вимірювати температуру тіла
08:50 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:У разі, якщо температура перевищує 38 градусів та якщо людина має симптоми ГРВІ, то викликатимуть бригаду швидкої медичної допомоги для госпіталізації.

Відсьогодні, четверга 16 квітня, водіям та пасажирам автотранспорту на в’їздах до Києва обов’язково вимірюватимуть температуру. Про це раніше повідомили у Київській міській держадміністрації, передає УНН.

Температуру перевірятимуть на утворених контрольно-пропускних пунктах (КПП), на яких з поліцейськими перебуватимуть лікарі. Температурний скринінг будуть проводити у водіїв та пасажирів автобусів, мікроавтобусів, вантажних та вантажопасажирських автомобілів, а також легкових авто, які перевозять більш ніж трьох осіб включно із водієм.

Контрольно-пропускні пункти розміщуватимуться на в’їздах та виїздах із міста за адресами:

  • вул. Богатирська, 32-Е;

  • просп. Броварський;

  • вул. Бориспільське шосе;

  • просп. Академіка Глушкова;

  • шосе Житомирське;

  • вул. Гостомельське шосе, 1/1;

  • Дніпровське шосе;

  • вул. Вишгородська, 83-А;

  • 27 км Столичного шосе.

“Повноцінна робота контрольно-пропускних пунктів розпочнеться о 13:00. До цього часу термометрію проводитимуть для пасажирів автобусів. Паралельно триватиме облаштування КПП та звуження дороги”, - додали в КМДА.

Зазначається, що якщо до столиці прямує людина із нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати. Якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію.

Це вже друга спроба запровадити вимірювання температури людей при в’їзді до столиці. Спочатку це планувалося зробити з 6 квітня, однак правоохоронці не змогли проводити температурний скринінг, оскільки це мають право робити тільки лікарі.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 - летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби - пандемією.

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Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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Все по темі:

Карантин, КМДА, Київ, Регіони, Самоізоляція, Блок-пости, Температура тіла, Вимірювання.
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