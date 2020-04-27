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У Харкові підірвали банкомат

У Харкові підірвали банкомат
02:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Нацполіція Харківської області

Новини України:Невідомі підірвали банкомат, що розташований на першому поверсі будівлі.

Сьогодні вночі у Московському районі Харкова невідомі підірвали банкомат. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Поліція встановлює обставини вибуху банкомата в Московському районі Харкова. Подія сталася 26 квітня близько 3:17 на вулиці Валентинівській, 35/81. Постраждалих осіб немає. Сума збитків встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що усередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою.

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Інформація зареєстрована в Московському відділі поліції. Слідчим вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини та особи, причетні до події, встановлюються.

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Банк, Банкомат, Нацполиция, Вибух, Харків.
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