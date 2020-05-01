Бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є поранені

Новини України:30 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

За поточну добу, 1 травня, внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл наших позицій неподалік Павлополя із використанням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

По захисниках Пісок ворог вів вогонь з 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів, а оборонців Кам’янки обстрілював з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля населених пунктів Авдіївка та Тарамчук противник застосовував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а неподалік Красногорівки зафіксовано використання ворожого станкового протитанкового гранатомета.

Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях противника подавили його збройну активність.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці тричі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Новотошківського. Для обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а пізно ввечері використали 32 артилерійські снаряди калібру 122 мм.

По позиціях неподалік Новоолександрівки, Новозванівки та двічі по Оріховому ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру, використавши 56 мін.

Біля Хутора Вільного противник випустив 64 міни 82-го калібру по наших опорних пунктах, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Околиці Новгородського окупанти обстрілювали з великокаліберних кулеметів.

30 квітня втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 30 квітня наші військовослужбовці знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили.

За поточну добу збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстрілював наші позиції неподалік Богданівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного ворог двічі застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського. Для обстрілів окупанти використали 10 мін 120-го калібру, підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

По околиці Південного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Новотошківського застосовував 82 мм міномети.

За поточну добу, 1 травня, внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення. Їм було надано першу медичну допомогу та оперативно евакуйовано до лікувальних закладів. Стан здоров’я обох військовослужбовців задовільний.

Об’єднані сили рішуче відреагувати на усі випадки злочинної активності окупантів, змусивши замовкнути ворожі вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, вчора було зафіксовано чотири обстріли з боку бойовиків.