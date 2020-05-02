Бойвики 24 рази обстріляли українські позиції, є поранені

Новини України:Внаслідок ворожих обстрілів 1 травня троє українських воїнів отримали поранення. Втрати противника уточнюються.

За останню добу збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів 1 травня троє українських воїнів отримали поранення, ще один - уже сьогодні, 2 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстрілював наші позиції неподалік Богданівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного та двічі біля Тарамчука ворог застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Оборонців Кам’янки окупанти двічі обстріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Захисників Старогнатівки окупанти чотири рази обстріляли із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Гнутового та Лебединського вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Невельського зафіксовано використання ворожого автоматичного станкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці тричі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського. Для обстрілів окупанти використали 28 мін 120-го калібру, підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

По околицях Південного та Миронівського ворог випустив 14 мін 120-го калібру, а по наших позиціях неподалік Новотошківського двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру – 11 мін.

По населеному пункту Хутір Вільний збройні формування Російської Федерації вели вогонь з 82 мм мінометів, а неподалік Травневого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Сьогодні, 2 травня, було зафіксовано дев’ять порушень збройними формуваннями РФ режиму припинення вогню, більшість з яких у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Неподалік Хутора Вільного ворог тричі застосовував міномети. Загалом окупанти випустили по наших позиціях 8 мін 120 мм та 51 міна 82-го калібру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комбату оголосили підозру за схему привласнення 272 тисяч грн виплат учасникам бойових дій

Околиці Кримського ворог обстрілював зі 120 мм міномету, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Оріховому противник двічі вів вогонь з мінометів 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Наші позиції неподалік Південного загарбники обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки, застосовувавши міномети 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Сьогодні, 2 травня, внаслідок ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, на передову в зону ООС передали засоби медзахисту від COVID-19.