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У Хмельницькому затримали чоловіка, який стріляв у поліцейського

У Хмельницькому затримали чоловіка, який стріляв у поліцейського
12:49 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:За інформацією поліції, скориставшись спецзасобами та прийомами рукопашного бою поліцейські "знешкодили і затримали нападника".

У Хмельницькому затримали чоловіка, який стріляв у поліцейського з травматичної зброї. Поліція відкрила кримінальне провадження. Поліцейський перебуває у лікарні, загрози його життю немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.

"У Хмельницькому працівники поліції затримали місцевого мешканця, який у стані алкогольного сп’яніння із травматичної зброї стріляв у дільничного офіцера поліції з групи протидії домашньому насильству", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 15 травня о 21:20 до поліції надійшло повідомлення від 16-річної хмельничанки. Дівчина розповіла, що її батько, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчиняє домашнє насильство, кидається важкими предметами у матір та сестру і погрожує усіх убити.

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"Побачивши правоохоронців на порозі своєї квартири, зловмисник схопив револьвер для відстрілу набоїв, споряджених гумовою кулею, і почав стріляти у їхньому напрямку. В результаті дільничний офіцер отримав дотичне поранення лівої частини обличчя", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Чоловіка затримали.

"У його помешканні в ході огляду виявили та вилучили 2 револьвери для відстрілу гумових куль та 3 саморобні пристрої для стрільби. На даний момент вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

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Пораненого працівника поліції доставили до обласної лікарні для надання медичної допомоги. Загрози для його життя немає. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік зачинився вдома і почав погрожувати поліції, після чого почав стріляти по поліцейських. Внаслідок стрілянини отримали поранення четверо поліцейських та правопорушник.

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Хмельницкий, Хмельниччина, Стрілянина, Напад.
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