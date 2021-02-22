Як виглядає мобільний госпіталь для боротьби з COVID-19 в захопленому вірусом Прикарпатті: ексклюзивні фото

В Івано-Франківській області на території Богородчанської центральної районної лікарні через спалах коронавирусної хвороби розгорнули перший в Україні мобільний госпіталь для хворих COVID-19.

Відомо, що госпіталь складається з декількох модулів і має 120 ліжко-місць, укомплектований необхідним медичним обладнанням.

Розгортанням госпіталю займалася Держслужба надзвичайних ситуацій: встановили дев'ять великих наметів поряд з будівлею лікарні.

"Телеграфу" вдалося отримати ексклюзивні фото того, як виглядає госпіталь зсередини:

Варто відзначити, що Івано-Франківська область з 2 лютого є лідером серед регіонів України по добовій захворюваності COVID-19.

Так, за 21 лютого в Україні зафіксували 3 206 нових випадків захворювання на коронавірус. В Івано-Франківській області за останню добу зареєстрували 515 випадків COVID-19. Днем раніше в області виявили 618 хворих на коронавірус, а 20 лютого - 738 випадків хвороби.

22 лютого через поширення COVID-19 в області ввели карантинні обмеження червоної зони. Обмеження діятимуть тиждень - з 22 по 28 лютого. Крім того, в регіоні встановили карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

Критична ситуація з захворюваністю також і у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій і Вінницькій областях.