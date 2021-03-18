Бойовики "ЛНР" посилили провокації проти України на всіх фронтах: деталі

На Донбасі посилилися провокації з боку бойовиків. Підрозділи "ЛНР" і "ДНР" ведуть обстріл українських позицій, звинувачуючи в цьому ВСУ.

В цілому, протягом доби, 17 березня, російські формування 9 разів відкривали вогонь по позиціях армії України. Обстріли велися в районі Пісків, Гнутово, Світлодарська та Новотошківське. Противник застосовував гранатомети і великокаліберні кулемети. Біля Луганського бойовики застосували навіть міномети 82-калібру, заборонені Мінську повідомленнями, повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних Сил.

Також на Луганському напрямку відбулося загострення в районі Калинівка-Луганське. Тут, на фоні чергового засідання Тристоронньої контактної групи, окупаційні війська відкрито провокували ЗСУ на відкриття вогню.

Втрат серед особового складу ЗСУ немає.

Паралельно з безперервними провокаціями, бойовики "ЛНР" знайшли новий привід не пропускати жителів окупованих територій через пункти пропуску КПВВ.

Так, делегація "ЛНР" в Контактній групі заявила, що письмове повідомлення про готовність до відкриття пунктів пропуску та їх відповідності вимогам, представлене України, не відповідає раніше досягнутим домовленостям і суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, повідомляє сепаратистський ресурс lug-info.

Таким чином, бойовики знову саботували відкриття КПВВ в районах Щастя і Золотого.

Судячи зі зведень новин на пропагандистських ресурсах бойовиків, вони посилено розгойдують інформаційну кампанію по зниженню іміджу українських військ, звинувачуючи ВСУ в постійних провокаціях.

Нагадаємо, Володимир Путін не відмовився від плану захопити весь Донбас, наступ можливо буде вже у квітні.