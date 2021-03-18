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Четвер, 18.03.2021
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До річниці захоплення Криму Росія запустила водовід на Сімферополь
До річниці захоплення Криму Росія запустила водовід на Сімферополь

До річниці захоплення Криму Росія запустила водовід на Сімферополь

До річниці захоплення Криму Росія запустила водовід на Сімферополь
Оновлено 11:17 Сьогодні Телеграф

Окупаційна адміністрація Криму запустила подачу артезіанської води для Сімферополя з Бештерк-Зуйського водозабору. Остаточно роботи ще не завершені.

"Глава Криму" Сергій Аксьонов заявив про закінчення робіт на місяць раніше запланованого терміну, повідомляє російське видання c-inform.

Однак, за словами керівника проекту будівництва Арсена Алепкачева, водозабір поки працює не на повну потужність.

"Сьогодні запускається частина водозабору - близько чотирьох свердловин, піде до 10 тисяч кубів. Решта свердловини знаходяться в процесі роботи", - заявив чиновник.

Варто відзначити, окупанти, за радянською традицією, приурочили відкриття недобудованого об'єкта до річниці "референдуму про приєднання до Росії" на окупованому півострові. А в результаті вийшла черговий піар.

Нагадаємо, відсутність водопостачання окупованого Криму продовжує позначатися на запасах води на півострові. Раніше, припинилися поставки води в Сімферополь. Також уточнимо, що два водосховища повністю спустошені, а ще одне знаходиться на межі висихання.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій
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Симферополь, Крим, Артезіанська вода, водозабір.
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