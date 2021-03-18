До річниці захоплення Криму Росія запустила водовід на Сімферополь

Окупаційна адміністрація Криму запустила подачу артезіанської води для Сімферополя з Бештерк-Зуйського водозабору. Остаточно роботи ще не завершені.

"Глава Криму" Сергій Аксьонов заявив про закінчення робіт на місяць раніше запланованого терміну, повідомляє російське видання c-inform.

Однак, за словами керівника проекту будівництва Арсена Алепкачева, водозабір поки працює не на повну потужність.

"Сьогодні запускається частина водозабору - близько чотирьох свердловин, піде до 10 тисяч кубів. Решта свердловини знаходяться в процесі роботи", - заявив чиновник.

Варто відзначити, окупанти, за радянською традицією, приурочили відкриття недобудованого об'єкта до річниці "референдуму про приєднання до Росії" на окупованому півострові. А в результаті вийшла черговий піар.

Нагадаємо, відсутність водопостачання окупованого Криму продовжує позначатися на запасах води на півострові. Раніше, припинилися поставки води в Сімферополь. Також уточнимо, що два водосховища повністю спустошені, а ще одне знаходиться на межі висихання.