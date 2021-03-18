Кого торкнеться тритижневий карантин в Києві: інфографіка всіх заборон і обмежень

У Києві по рішенню Комісії ТЕБ та НС строком на 3 тижні вводяться жорсткі карантинні обмеження через ситуацію з поширенням коронавірусу Covid-19, повідомив на брифінгу в четвер, 18 березня, мер столиці Віталій Кличко.

Обмеження вводяться з 00:00 20 березня до 9 квітня включно.

Мер Києва закликав всіх поставитися свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, які будуть запроваджені.

"Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи. Щоб не наражати на небезпеку життя людей", - підкреслив він.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні вже три дні поспіль фіксуються коронавірусні рекорди смертності і захворюваності; так, 18 березня вперше за три місяці число нових випадків перевищила позначку в 15 тисяч хворих.