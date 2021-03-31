У Львові хлопець жорстоко вбив 19-річну студентку: в мережі показали їх фото

У Львові знайшли тіло 19-річної студентки з Дніпропетровської області, яка зникла напередодні. Вбивця вже затриманий.

Дарина Косенок зникла у понеділок 29 березня. Уже наступного дня в поліцію звернулася власниця квартири одного з будинків по вулиці Личаківській, що в приміщенні, яке вона здавала в оренду, знаходиться тіло невідомої дівчини з численними пораненнями по всьому тілу, повідомляє відділ комунікації поліції в Львівській області.

Як пізніше з'ясувалося, дівчина була студенткою ЛНУ імені Франка. Сама вона родом з Кам'янського (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області. І хоч офіційно вона проживала вона в гуртожитку ВНЗ, дуже часто ночувала на квартирі, яку орендувала разом зі своїм хлопцем. Там і було знайдено тіло жертви, уточнює zaxid.net.

Незабаром поліція затримала і бойфренда студентки. Ним виявився 19-річний житель Житомирської області. Мотиви вбивства поки не з'ясовані. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляють в поліції.

Нагадаємо, в столиці було знайдено труп жінки, яка працювала в силових структурах.