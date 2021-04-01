Довибори в Раду: Тищенко влаштував скандал в окружній комісії на Прикарпатті

На 87 виборчому окрузі в Івано-Франківській області все ніяк не може завершити підрахунок голосів окружна виборча комісія. З Києва в область прибув десант з народних депутатів від "Слуги народу" на чолі з Миколою Тищенко, який вже встиг вступити в конфлікт з кандидатом Олександром Шевченком.

Народні обранці з'явилися в окрузі після заяв рада кандидатів про масові порушення під час голосування. У якийсь момент підрахунок голосів був припинений. Це було пов'язано з тим, що ряд членів ОВК, на чолі з головою покинули місце роботи і позбавили комісію кворуму. І тільки в четвер увечері, 31 березня, ЦВК замінила двох членів ОВК, давши їй можливість відновити підрахунок, повідомляє ЦВК.

Пристрасті в ОВК загострилися в ніч на 1 квітня. Про це в своєму facebook написала журналістка Мар'яна П'єцух. За її словами, о другій годині ночі Тищенко приїхав до будинку, де засідала комісія. Перед цим він "напевно добре повечеряв, чомусь вперто був уже в масці, щоб не дихати ароматами". Народний депутат разом з групою підтримки став вимагати від Шевченка встати на коліна і вибачитися, тому що він образив весь український народ у вигляді народних обранців.

ОВК проголосувала, щоб все залишили приміщення. Однак, Шевченко відмовився це робити, так як має право бути присутнім в якості кандидата. Після подальших перепалок між прихильниками Тищенко і Шевченко, глава ОВК зробив перерву в засіданні до 11 ранку 1 квітня.

Пізніше рух "ЧЕСНО" повідомив, що Шевченко таки змусили покинути приміщення.

Відзначимо, за даними ЦВК, наразі оброблено 71,79% протоколів. Лідирує Василь Вірастюк від "Слуги народу". У нього 31,30%. Його конкурент Олександр Шевченко з 28,83% відстає всього на 78 голосів. Замикає трійку лідерів кандидат від партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський з 28,80%.

Нагадаємо, згідно з даними екзит-полу групи "Рейтинг" вибори на 87 окрузі виграв Олександр Шевченко з 32,4% голосів.