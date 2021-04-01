Скачать
Четвер, 01.04.2021
Це не жарт: з 1 квітня в Україні - більше безплатних послуг, а тарифи не зросли (інфографіка)
Це не жарт: з 1 квітня в Україні - більше безплатних послуг, а тарифи не зросли (інфографіка)
Чи може дитина в школі вчитися російською мовою? Розбираємо гучний скандал в Івано-Франківську
Чи може дитина в школі вчитися російською мовою? Розбираємо гучний скандал в Івано-Франківську
Смертей з кожним днем все більше: Україна другий день поспіль ставить сумний коронавірусний рекорд
Смертей з кожним днем все більше: Україна другий день поспіль ставить сумний коронавірусний рекорд
Нардеп з трибуни Ради назвала Путіна "х**лом" (відео)
Нардеп з трибуни Ради назвала Путіна "х**лом" (відео)

Довибори в Раду: Тищенко влаштував скандал в окружній комісії на Прикарпатті

Довибори в Раду: Тищенко влаштував скандал в окружній комісії на Прикарпатті
09:49 Сьогодні Телеграф

На 87 виборчому окрузі в Івано-Франківській області все ніяк не може завершити підрахунок голосів окружна виборча комісія. З Києва в область прибув десант з народних депутатів від "Слуги народу" на чолі з Миколою Тищенко, який вже встиг вступити в конфлікт з кандидатом Олександром Шевченком.

Народні обранці з'явилися в окрузі після заяв рада кандидатів про масові порушення під час голосування. У якийсь момент підрахунок голосів був припинений. Це було пов'язано з тим, що ряд членів ОВК, на чолі з головою покинули місце роботи і позбавили комісію кворуму. І тільки в четвер увечері, 31 березня, ЦВК замінила двох членів ОВК, давши їй можливість відновити підрахунок, повідомляє ЦВК.

Пристрасті в ОВК загострилися в ніч на 1 квітня. Про це в своєму facebook написала журналістка Мар'яна П'єцух. За її словами, о другій годині ночі Тищенко приїхав до будинку, де засідала комісія. Перед цим він "напевно добре повечеряв, чомусь вперто був уже в масці, щоб не дихати ароматами". Народний депутат разом з групою підтримки став вимагати від Шевченка встати на коліна і вибачитися, тому що він образив весь український народ у вигляді народних обранців.

ОВК проголосувала, щоб все залишили приміщення. Однак, Шевченко відмовився це робити, так як має право бути присутнім в якості кандидата. Після подальших перепалок між прихильниками Тищенко і Шевченко, глава ОВК зробив перерву в засіданні до 11 ранку 1 квітня.

Пізніше рух "ЧЕСНО" повідомив, що Шевченко таки змусили покинути приміщення.

 

Відзначимо, за даними ЦВК, наразі оброблено 71,79% протоколів. Лідирує Василь Вірастюк від "Слуги народу". У нього 31,30%. Його конкурент Олександр Шевченко з 28,83% відстає всього на 78 голосів. Замикає трійку лідерів кандидат від партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський з 28,80%.

Нагадаємо, згідно з даними екзит-полу групи "Рейтинг" вибори на 87 окрузі виграв Олександр Шевченко з 32,4% голосів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
Перегляди: 74

Все по темі:

Вибори, Прикарпаття, Микола Тищенко, Олександр Шевченко, 87 округ.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Квартири, гаражі, цінні папери і годинники: Зеленський задекларував майно
02 Чи може дитина в школі вчитися російською мовою? Розбираємо гучний скандал в Івано-Франківську
03 Довибори в Раду: Тищенко влаштував скандал в окружній комісії на Прикарпатті
04 Смертей з кожним днем все більше: Україна другий день поспіль ставить сумний коронавірусний рекорд
05 Це не жарт: з 1 квітня в Україні - більше безплатних послуг, а тарифи не зросли (інфографіка)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Далекобійник проскочив без черги, але невдовзі пошкодував про свій вчинок (відео)
Далекобійник проскочив без черги, але невдовзі пошкодував про свій вчинок (відео)
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
Квартири, гаражі, цінні папери і годинники: Зеленський задекларував майно
Квартири, гаражі, цінні папери і годинники: Зеленський задекларував майно
В армію на карантин: в Україні стартував весняний призов за новими правилами
В армію на карантин: в Україні стартував весняний призов за новими правилами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся