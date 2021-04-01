Далекобійник проскочив без черги, але невдовзі пошкодував про свій вчинок (відео)

В Ужгороді неподалік від кордону зі Словаччиною між далекобійниками виникла бійка. Причиною тому послужило те, що один з водіїв проїхав без черги.

Про це в середу 31 березня повідомили в Фейсбуці Police Control Ukraine.

Причиною конфлікту далекобійників стало те, що їхній колега вирішив заплатити прикордоннику та проїхати без черги. Це і викликало хвилю обурення у водіїв.

Відео події зняте очевидцями присутніх на місці подій:

Варто нагадати, що раніше, 30 березня у Вінницькій області сталося смертельне ДТП: п'яний водій збив двох дітей, які їхали на велосипеді.