Скачать
Четвер, 01.04.2021
Це не жарт: з 1 квітня в Україні - більше безплатних послуг, а тарифи не зросли (інфографіка)
Це не жарт: з 1 квітня в Україні - більше безплатних послуг, а тарифи не зросли (інфографіка)
Чи може дитина в школі вчитися російською мовою? Розбираємо гучний скандал в Івано-Франківську
Чи може дитина в школі вчитися російською мовою? Розбираємо гучний скандал в Івано-Франківську
Смертей з кожним днем все більше: Україна другий день поспіль ставить сумний коронавірусний рекорд
Смертей з кожним днем все більше: Україна другий день поспіль ставить сумний коронавірусний рекорд
Нардеп з трибуни Ради назвала Путіна "х**лом" (відео)
Нардеп з трибуни Ради назвала Путіна "х**лом" (відео)

Далекобійник проскочив без черги, але невдовзі пошкодував про свій вчинок (відео)

Далекобійник проскочив без черги, але невдовзі пошкодував про свій вчинок (відео)
Оновлено 10:34 Сьогодні Телеграф Фото: facebook

В Ужгороді неподалік від кордону зі Словаччиною між далекобійниками виникла бійка. Причиною тому послужило те, що один з водіїв проїхав без черги. 

Про це в середу 31 березня повідомили в Фейсбуці Police Control Ukraine. 

Причиною конфлікту далекобійників стало те, що їхній колега вирішив заплатити прикордоннику та проїхати без черги. Це і викликало хвилю обурення у водіїв. 

В Одесі на житловому масиві сталася масштабна аварія, постраждало багато машин - відео

Відео події зняте очевидцями присутніх на місці подій:

У мережі озвучили причини вибуху в фурі неподалік від митниці під Харковом

Варто нагадати, що раніше, 30 березня у Вінницькій області сталося смертельне ДТП: п'яний водій збив двох дітей, які їхали на велосипеді.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 48

Все по темі:

Ужгород.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Квартири, гаражі, цінні папери і годинники: Зеленський задекларував майно
02 Чи може дитина в школі вчитися російською мовою? Розбираємо гучний скандал в Івано-Франківську
03 Довибори в Раду: Тищенко влаштував скандал в окружній комісії на Прикарпатті
04 Смертей з кожним днем все більше: Україна другий день поспіль ставить сумний коронавірусний рекорд
05 Це не жарт: з 1 квітня в Україні - більше безплатних послуг, а тарифи не зросли (інфографіка)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Далекобійник проскочив без черги, але невдовзі пошкодував про свій вчинок (відео)
Далекобійник проскочив без черги, але невдовзі пошкодував про свій вчинок (відео)
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
Квартири, гаражі, цінні папери і годинники: Зеленський задекларував майно
Квартири, гаражі, цінні папери і годинники: Зеленський задекларував майно
В армію на карантин: в Україні стартував весняний призов за новими правилами
В армію на карантин: в Україні стартував весняний призов за новими правилами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся